移民與專才外流 德研究：每5人就有1人想離開德國

中央社／ 柏林14日專電

德國經濟成長停滯，行政系統僵化加劇外移潮。根據德國融合與移民研究中心最新研究，德國約每5人就有1人考慮移居國外，其中以有移民背景者比例最高，甚至超過3成。

由德國政府資助的「德國融合與移民研究中心」（DeZIM）近日發布樣本數約3000人的調查報告指出，21%的受訪者表示曾考慮離開德國。若以族群區分，沒有移民背景的德國人中，僅17%有此想法，但在第一代移民中比例升至34%，移民後代更高達37%。

具移民背景者中，來自土耳其、中東及北非的家庭有39%曾考慮移居國外；來自前蘇聯地區者為31%，來自其他歐盟國家者為28%。

DeZIM研究團隊指出，德國長期以來公共辯論多聚焦「移民流入」，卻較少正視原非德國裔的「移民流出」現象。然而在少子化與勞力缺口擴大背景下，是否能留住已在德國生活與工作的移民，對國家競爭力至關重要。

研究也觀察到政治氣候的影響，DeZIM指出，在2025年2月德國聯邦大選前夕，有移民背景者及後代「假設性移居考量」顯著上升約10個百分點，顯示選舉期間圍繞移民與身分認同的政治辯論，一定程度加深外籍移民族群不安。

而在德國裔公民中，隨近年德國經濟成長停滯，汽車等核心工業陷寒冬，根據德國聯邦統計局資料，和2010年左右相比，當前公民外移數量幾乎翻倍，一半外移者介於25至49歲，正值勞動市場黃金年齡的人正在離開德國。

商務日報（Handelsblatt）去年一篇專題報導分析，德國近年「外移潮」的主體多為高學歷與專業人士，包括創業者、數位工作者與工程師，離開德國的原因不僅是經濟考量，更與官僚體制、稅負壓力及社會氛圍密切相關。

報導舉例，一對原本在德國過著典型中產生活的夫妻拉姆約（Julia與Philipp Ramjoue），在疫情後辭職創業，卻因繁瑣行政程序挫折感倍增，最終賣掉德國房產，舉家移居坦尚尼亞。他們形容，在德國感受到的是疲憊與壓迫，在非洲反而找回生活的彈性與空間。

長期在德國金融業工作的皮亞克（Evgenia Pyak）則指出，即使德語流利、職涯順利，仍因移民背景始終感到難以融入。她與家人移居西班牙後，認為當地社會更少以身分與出身先行標籤他人，而德國近年極右勢力壯大，也讓她對回流德國意願大減。

報導分析，對這些具高度流動性與國際選項的族群而言，德國正在相對失去吸引力。移民不再只是個人選擇，也反映德國治理效率、政治氣候與國家發展方向的結構性問題。

德國 移民

