9名新生兒死亡 俄羅斯拘留西伯利亞1家醫院高層
俄羅斯調查人員表示，因涉及9名新生兒死亡事件，已拘留西伯利亞1間婦產醫院院長及加護病房代理主管。
路透社報導，俄羅斯國家調查委員會（StateInvestigative Committee）說，這些醫師因涉嫌疏失致死被拘留。目前無法聯繫到遭拘留的醫師或其律師。
調查委員會表示：「由於嫌犯在組織與提供醫療照護工作上未妥善履行職責，導致9名於2025年12月1日至2026年1月12日出生的新生兒死亡。」
這起案件經由國營及獨立媒體報導後，在俄羅斯社會引發廣泛憤怒。
政界人士、評論家及一般民眾質疑，如果此類悲劇持續發生，俄國如何能達成總統普亭（Vladimir Putin）設定的提升出生率優先目標。
