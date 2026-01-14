「地底下的華爾街」真菌網絡年封存百億噸碳 獲環境諾貝爾獎肯定

在全球森林、草原與農田的表層之下，龐大的真菌網絡（fungalwebs）構成一套地下交易系統，透過植物根系交換養分。這套系統每年可吸收約130億噸的碳，在調節全球氣候中扮演關鍵角色。

法新社報導，過去人們僅將這些網絡視為植物的有益夥伴，直到近期才發現其角色被嚴重低估：這些網絡實際上是地球上最重要的循環系統之一。

美國演化生物學家基爾斯（Toby Kiers）聚焦於這個地下世界的研究，讓她獲頒素有「環境諾貝爾獎」之稱的泰勒環境成就獎（Tyler Prize for Environmental Achievement）。

基爾斯和同事去年推出「地下地圖集」（Underground Atlas），繪製出菌根菌（mycorrhizalfungi，屬於真菌的一類）在全球的分布情形，協助揭開地表下的生物多樣性。

研究顯示，植物會將多餘的碳輸送到地下，而菌根菌每年吸收約131.2億噸二氧化碳，約等同於全球化石燃料排放量的1/3。

● 地底下的華爾街：菌根菌也會囤貨、低買高賣

2011年，基爾斯在「科學」（Science）期刊發表一篇具有里程意義的論文，指出菌根菌在「生物交易市集」裡如同精明的商人，會根據供需關係作出決策。

實驗發現，菌根菌會主動將磷從充足區域運送到稀缺地區，然後藉由這些落差獲取更多的碳。換句話說，植物願意支付「更高的代價」來換取短缺資源。

菌根菌甚至會囤積資源以增加需求，這種做法與華爾街交易員如出一轍，且這是在沒有大腦或中樞神經的情況下完成。這引發更深層的問題：菌根菌究竟如何處理資訊，以及在它們的網絡中流動的電訊號是否能解答這個謎題。

● 守護地下網絡：發起倡議計畫 填補全球保育盲點

近期，基爾斯和團隊進一步推動這個領域的發展，在「自然」（Nature）期刊發表兩篇論文，讓這個原本「藏在暗處」的世界得以被人看見。

這項全球分析得出了令人深省的結論：多數真菌多樣性熱點並不在現有的保護區內。

由於現有保育體系大多忽視真菌，基爾斯共同創立了「地下網絡保護學會」（Society for the Protection ofUnderground Networks, SPUN），一來繪製真菌生物多樣性分布圖，二來作為加強保護的依據。

SPUN本週將推出「地下倡議者」計畫，培訓科學家運用法律工具來保護真菌生物多樣性。

她解釋道，「我們所認知的生命之所以存在，都是因為真菌」，現代陸生植物的藻類祖先並不具備複雜的根系，正是與真菌的共生關係，使牠們得以擴展至陸地環境。