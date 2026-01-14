影響41億人！調查：全球一半人口 面臨宗教迫害

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】反基督教的迫害影響全球41億人！在聖戰主義、威權統治和激進主義影響下，世界各地宗教自由嚴重惡化，並造成大量信仰人口流離失所。《2025全球宗教自由報告》深入評估196個國家的信仰現狀，並強調保障宗教自由對維護人類尊嚴與社會穩定有不可或缺的影響力。

宗教迫害日益嚴重

根據援助受難教會組織報告顯示，全球約有41億人遭受不同程度的宗教迫害，其中，西方國家的反基督教事件正顯著增加，歐洲和北美針對基督教的攻擊事件更為嚴重。

調查發現，世界三分之二的人口生活在嚴重侵犯宗教自由的國家，而西方缺乏問責制也成為問題核心。事實上，針對基督徒的仇恨行為和犯罪活動持續惡化，國家當局甚至忽視境內宗教迫害的嚴重程度。

舉例而言，近年來世界各國發生多起教堂縱火事件，包括美國、法國和加拿大等國家教堂建築成為攻擊目標；神職人員也面臨意識形態下的激進行為，包括西班牙、義大利和克羅埃西亞的宗教場所受到侵擾破壞；在歐安組織部分地區中，當局監禁宗教因素拒絕服兵役的良心犯。

不同形式宗教迫害

《基督日報》報導，該報告引用前教宗方濟各所提出的「公開迫害」和「委婉迫害」，當國家針對不同形式的公開迫害給予制裁，卻忽視國家制度對宗教信仰的打壓，將容易助長宗教自由的委婉迫害。例如：西方民主國家對宗教機構施加更大的法律壓力，甚至要求提供墮胎和安樂死等服務。

另外，巴布亞紐幾內亞政府大力倡導基督教國家認同，並宣布該國為基督教國家。對此，宗教日益政治化和外部影響將會威脅宗教自由和包容，甚至破壞文化融合的多樣性。

