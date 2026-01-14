歐洲高層槓中國母公司 荷蘭法院審安世半導體案

快訊

中央社／ 阿姆斯特丹14日綜合外電報導

荷蘭晶片製造商安世半導體（Nexperia）的歐洲管理層今天在阿姆斯特丹法院與中國母公司聞泰科技（Wingtech）對簿公堂，展開新一輪控制權爭奪戰。

路透社報導，安世半導體控制權之爭已導致汽車製造商所需晶片短缺。

這場爭端在去年9月30日升溫，當時荷蘭政府以擔心公司將業務與智慧財產權轉移至中國為由接管安世半導體，不過後來撤回此舉，試圖緩和與北京的僵局。

安世半導體在歐洲生產矽晶圓，然後運往中國工廠進行切割與封裝。

阿姆斯特丹企業法庭（Amsterdam Enterprise Court）去年10月7日下令暫停聞泰科技創辦人張學政在安世半導體的執行長職務，並剝奪聞泰科技對安世半導體股份的控制權，理由是有「充分理由懷疑」公司管理不當。

本案今天首度公開審理，法官將聽取各方主張，決定是否下令對安世半導體歐洲高層所提出的管理不善指控展開全面調查，或是否應撤銷先前舉措。裁定結果將擇期宣布。

張學政預計不會親自出庭，但他的律師將作出回應。荷蘭政府則預料會支持安世半導體。

