快訊

無安全裝備…他將徒手攀登台北101 賈永婕發聲：我的心臟好大啊！

伊朗斷網殺人！川普聯手馬斯克「恢復星鏈免費連線」突破軍規封鎖

桌球／林昀儒奪冠沒直播 陸媒看不下去：CCTV你風度在哪？

波蘭拘留遭烏通緝俄考古學家 莫斯科不滿要求釋放

中央社／ 華沙13日專電

波蘭去年12月逮捕一名被烏克蘭指控掠奪克里米亞地區歷史文物的俄羅斯考古學家Alexander Butyagin，並將其拘留，引發莫斯科抗議並要求釋放。

波蘭新聞通訊社（PAP）報導，被捕的俄籍考古學家涉嫌在俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）後，未經烏克蘭政府許可，在當地主持大規模的考古發掘工作。烏克蘭檢察機關指控，其行為違反保護文化財產的國際公約，實質上參與了文化掠奪。

俄羅斯外交部13日發聲明提到，日前召見波蘭駐俄羅斯大使克拉耶夫斯基（Krzysztof Krajewski），針對此事提出強烈抗議，並告訴他烏克蘭的指控是「荒謬的」，要求波蘭立即釋放Alexander Butyagin。

波蘭共和報（Rzeczpospolita）引述華沙大學國際法專家格澤比克（Patrycja Grzebyk）分析指出，由於波蘭與歐盟多數國家皆不承認俄羅斯對克里米亞的領土主張，因此在法律邏輯上，俄方在當地的考古活動常被視為非法占領區的資源掠奪。

波蘭 俄羅斯 考古

延伸閱讀

花蓮新城廳舍重建挖出4000年史前文化 啟動1年考古發掘

波蘭前司法部長獲匈牙利政治庇護 引兩國外交波瀾

波蘭大規模民防計畫 政府發放安全應變手冊

民意生變 波蘭反對接收烏克蘭難民比例創新高

相關新聞

格陵蘭事件引發加拿大焦慮，對台灣有何啟示？

華府對格陵蘭施壓的強硬手法，不僅考驗北約，也撕裂了歐盟內部輿論。表面上，歐洲各國在聲援丹麥、反對美國併吞格陵蘭上的立場一致，多國領袖共同表明「格陵蘭屬於其人民」，任何決定都必須由丹麥和格陵蘭自主作出 。但私底下，各國對美國此舉的威脅感受並不相同。

法國2025年人口「死亡比出生多」 二戰後首見

法國國家統計及經濟研究局（Insee）今天公布2025年人口統計報告，法國人口自然成長數自第二次世界大戰以來首度出現負值

少滑手機也是關鍵！美醫師揭「4招」 減少罹患大腸直腸癌風險

華盛頓郵報報導，想要降低罹患大腸直腸癌的風險？除了戒菸與注意遺傳基因，少滑手機、少看螢幕竟然也是關鍵之一。

考多益作弊…5人拿「假成績」報考研究所 早稻田大學取消錄取資格

日本早稻田大學今宣布取消5名研究所錄取者資格，理由是他們在英文多益（TOEIC）測驗作弊。早大未公布被取消入學資格者的國...

雙重定價？法國調漲羅浮宮門票 「非歐盟遊客加價45%」引爭議

法國本週調漲羅浮宮（Louvre）非歐盟遊客票價，引發「雙重定價」爭議。外界質疑，外國遊客是否應該比當地居民支付更多費用...

5萬隻鳥擊 濟州空難179死 機師關鍵75秒絕望音檔曝光

南韓News1報導，南韓濟州航空7C2216航班2024年12月29日釀成179死空難，南韓國會議員金素喜10日公布調查...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。