波蘭拘留遭烏通緝俄考古學家 莫斯科不滿要求釋放
波蘭去年12月逮捕一名被烏克蘭指控掠奪克里米亞地區歷史文物的俄羅斯考古學家Alexander Butyagin，並將其拘留，引發莫斯科抗議並要求釋放。
波蘭新聞通訊社（PAP）報導，被捕的俄籍考古學家涉嫌在俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）後，未經烏克蘭政府許可，在當地主持大規模的考古發掘工作。烏克蘭檢察機關指控，其行為違反保護文化財產的國際公約，實質上參與了文化掠奪。
俄羅斯外交部13日發聲明提到，日前召見波蘭駐俄羅斯大使克拉耶夫斯基（Krzysztof Krajewski），針對此事提出強烈抗議，並告訴他烏克蘭的指控是「荒謬的」，要求波蘭立即釋放Alexander Butyagin。
波蘭共和報（Rzeczpospolita）引述華沙大學國際法專家格澤比克（Patrycja Grzebyk）分析指出，由於波蘭與歐盟多數國家皆不承認俄羅斯對克里米亞的領土主張，因此在法律邏輯上，俄方在當地的考古活動常被視為非法占領區的資源掠奪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言