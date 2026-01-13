法國2025年人口「死亡比出生多」 二戰後首見

法國國家統計及經濟研究局（Insee）今天公布2025年人口統計報告，法國人口自然成長數自第二次世界大戰以來首度出現負值。

截至2026年1月1日，法國人口估計為6910萬人，比一年前增加0.25%，此一增長可用移民人數來解釋，目前暫時估計2025年增加17萬6000名移民。

法國22%的人口達65歲以上，占比幾乎與20歲以下的人口相同。

2025年，法國有64.5萬名嬰兒誕生，比2024年減少2.1%，更比上一個出生率高峰期2010年下滑24%。

法國總和生育率持續降低，2024年是1.61，顯示平均每位婦女一生生育1.61個孩子；2025年則為1.56，是自一戰結束以來最低。1918年，法國本土總和生育率也是1.56。

2025年，法國有65萬1000人死亡，比2024年多1.5%，主要與年初的冬季流行性感冒疫情較致命有關。

整體來說，法國2025年人口自然成長數（出生人數減死亡人數）自二戰結束以來首次出現負成長，為-6000人。

費加洛報（Le Figaro）報導，法國國家統計及經濟研究局人口暨社會研究部門主管勒米內茲（Sylvie LeMinez）認為，嬰兒潮世代明年將達80歲，預期法國死亡人數未來數年仍可能增加。

法國國家統計及經濟研究局表示，目前可取得的歐洲最新數據是在2024年，當時歐盟27個成員國僅有7國人口自然成長數為正，包括法國。

但法國嬰兒出生時的預期壽命拉長，女性為85.9歲，男性為80.3歲，高於歐洲平均。

生育率下滑和人口高齡化已是政界關注議題。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）2024年初強調有必要提振人口數，研議提出解決不孕問題的計畫，另推出新的育嬰假規定，父母最長可多請兩個月，兩人合計最長4個月，自今年7月起生效。