考多益作弊…5人拿「假成績」報考研究所 早稻田大學取消錄取資格
日本早稻田大學今宣布取消5名研究所錄取者資格，理由是他們在英文多益（TOEIC）測驗作弊。早大未公布被取消入學資格者的國籍，不過確實與去年破獲的多益測驗作弊集團有關。警方當時逮捕中國籍主嫌，有803人的測驗成績被取消。
去年5月日本破獲有組織性的多益作弊，主辦單位已將2023年起至去年6月為止，涉及作弊行為的803人成績判定為無效。早稻田大學調查後發現，申請入學者中也有被取消多益成績的人。根據調查結果，取消5名研究生的入學資格，並撤銷已合格但未入學的3人錄取資格。
此外，校方認定有41名報考研究所的考生，及3名大學部考生涉及不正行為。其中1名正在念大學部的學生，報考研究所未錄取，校方也對他處以無期停學處分。
對於成績被判定無效的所屬單位、國籍等資訊，校方未公開。早大表示：「為了維持公平、公正的入學考試環境，今後將持續對非法行為嚴正處理。」
