快訊

NBA／國王連2天爆冷贏球！湖人唐西奇孤軍奮戰砍42分做白工

同航班5行李受損！泰獅航「只賠210元」 地勤不道歉：已強烈要求不能摔

民調僅差0.6%！高雄市長初選落敗 邱議瑩：結果不盡人意我謙卑接受

中國籍男子泰國假看房真搶劫 綁架同鄉遭警通緝

中央社／ 曼谷13日專電

泰國巴達雅一名中國籍男子假藉看房綁架同為中國籍的女房仲，並劫走其微信帳戶內近人民幣7000元（約新台幣3萬1000元），當地法院已批准警方對該中國男子發出的逮捕令，目前正全力追緝中。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，泰國警方正全力追捕涉嫌在巴達雅（Pattaya）綁架、搶劫一名中國籍女房仲的中國籍男子。警方表示，中國籍男子假藉看房而坐上房仲的賓士汽車，隨後男子持剪刀逼迫女子開車至偏僻地區。

報導寫道，受害人今年35歲，她遭同樣來自中國的男子勒索人民幣5萬元，但當女房仲表示自己沒有這麼多錢時，男子就以膠帶將她全身捆綁，並搶走她的手機，逼迫她說出密碼。隨後，男子將女房仲微信帳戶中約人民幣6996元轉入自己的帳戶。

報導指出，這名中國籍男子因將車輛停在禁止停車的區域，被一名民防義工向前提醒，同時發現車內情況可疑，在駕駛座上的男子隨即加速離開，之後撞上路邊圍欄後棄車逃逸，受害人則被留在車內。

警方表示，受害人於12日凌晨約1時獲救，調查人員認為，這是一起預謀的搶劫案，法院已批准警方對該名中國男子發出逮捕令，目前正全力通緝中。

國籍 帳戶 人民幣

延伸閱讀

泰國爭取東南亞首座迪士尼樂園 助攻東部經濟走廊

泰國大選2月登場 民調領先政黨拚重回東協核心

2026台北國際書展／展前亮點搶先看：泰國「泰式創意」領銜，國際館聯手呈現全球出版美學

走私54公斤大麻花逃泰國落網 調查局押解通緝犯回台歸案

相關新聞

慘劇後竟得了憂鬱！梨泰院慘案「活下來的我們」

駐韓記者手記：從採訪現場面對梨泰院慘案「活下來的我們」

向一億兒童傳福音 百萬教師將投入計劃

100萬名老師要向世界兒童傳福音！兒童福音團契正積極推動一項全球事工計畫，旨在每年向1億名兒童宣傳福音，...

63歲鰥夫推銷零食變非禮9歲女童！求情稱要照顧殘疾兒 下場曝光

上門推銷產品，如果不合心意，通常都會婉拒。馬來西亞1名有性罪行前科的六旬鰥夫上門推銷零食，應門的人父聞言表明不想購買，但推銷員聲稱口渴，希望飲水，人父便吩咐9歲女兒為向對方提供1杯水，有人卻乘機2次非禮女童，受害人立即向父親哭訴。

日京都大學天才黑猩猩49歲過世 曾助研究人類心智演化

日本京都大學的研究人員表示，其所飼養的黑猩猩「愛」已於9日因多重器官衰竭及年老相關小病以49歲之齡死亡。這隻母猩猩能辨識...

厄瓜多驚現「5顆人頭橫空懸掛」海灘示眾！警方懷疑毒梟火拼所為

南美洲國家厄瓜多警方1月11日在馬納比省（Manabi）一個海灘上，發現有5顆人頭被串連橫空懸掛在木樁上示眾。警方懷疑是犯罪集團之間發生衝突導致，該國24個省份中有9省份維持緊急狀態，旨在遏止暴力事件。

北海道餐廳驚傳「女屍封牆」照常營業！49歲老闆坦承犯案

日本富士新聞網（FNN）報導，北海道日高町一間餐飲店驚傳「牆內藏屍」。警方指出，49歲店主松倉俊彥將把一具女性遺體藏匿並...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。