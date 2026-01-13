向一億兒童傳福音 百萬教師將投入計劃

100萬名老師要向世界兒童傳福音！兒童福音團契正積極推動一項全球事工計畫，旨在每年向1億名兒童宣傳福音，而透過數位平台與教材分發，該機構成功影響了超過3100萬名孩童。未來，兒童福音團契將投入大量資源培訓100萬名老師，並計畫在2032年前達成最終願景。

十億靈魂夥伴關係

《基督日報》報導，兒童福音團契 (CEF) 正積極實施「十億靈魂夥伴關係」(Billion Soul Partnership) 計劃，目標要向全世界1億兒童分享有關耶穌的好消息，並由3600名員工和遍布全球的數十萬名志工共同推動。

兒童福音團契由美國牧師奧弗霍爾澤於1937年創立，現已成為世界上最大的兒童福音傳播組織，其每年在不同國家地區接觸至少2500萬兒童，包括澳大利亞、柬埔寨、剛果、加納、印尼、馬來西亞、紐西蘭和斯里蘭卡等國家。

據統計，全球兒童福音成長最快的地區包括歐洲、南部非洲和印度洋地區。 2023年至2024年，歐洲地區的事工拓展成長了44%，而南部非洲和印度洋地區的事工拓展成長了30%。

全球兒童門徒訓練

《事工觀測》指出，兒童福音團契以「向男孩女孩傳揚耶穌基督的福音，並在神話語和當地教會中推動門徒訓練，引導他們過基督徒的生活。」如今，超過50萬名教師接受CEF國際講師的培訓，未來將培訓100萬名教師持續落實教育工作。

該機構行政副總裁普賴指出，人們看見神如何透過CEF培訓計劃揀選祂的器皿，並持續擴展全球福音事工，以及給予全球各地福音工人很大的祝福。

