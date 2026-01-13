63歲鰥夫推銷零食變非禮9歲女童！求情稱要照顧殘疾兒 下場曝光

上門推銷產品，如果不合心意，通常都會婉拒。馬來西亞1名有性罪行前科的六旬鰥夫上門推銷零食，應門的人父聞言表明不想購買，但推銷員聲稱口渴，希望飲水，人父便吩咐9歲女兒為向對方提供1杯水，有人卻乘機2次非禮女童，受害人立即向父親哭訴。推銷員獸行曝光後捱告，他求情時指其殘疾兒子需要特殊照顧，但家中無人可以幫手，希望法官能從輕發落。法官判處被告入獄5年，出獄後需要接受輔導和警方監督。

2次非禮9歲女童

當地傳媒於2025年12月報道，同年12月6日，63歲男被告諾艾尼依斯邁（譯音）前往波德申迪沙花園1間住所，當時人父在上址車房，被告如常推銷零食，但人父不打算購買，被告離開前向對方請求1杯水，人父便吩咐9歲女兒拿水給男被告。女童依言照做，但隨即跑向父親哭訴遭被告2次非禮，父親大怒報警。

檢察官︰被告曾有非禮前科

案件在芙蓉地庭進行審理，諾艾尼依斯邁被控觸犯《2017年性侵兒童法令》第14(a)條文「猥褻兒童」，罪成最高可以被判處監禁20年及打藤，檢察官指出，被告曾有非禮其他人的前科，被告今次對兒童犯下嚴重罪行，懇請法官判處和罪行相稱的刑罰，對被告起警示作用，同時向社會傳遞訊息。

被告求情遭打臉 判入獄5年

被告求情時指出，其30多歲兒子是殘疾人士，需要特殊照顧，但家中無人能夠幫手，希望法官減輕刑罰。但法官經審理後，判處被告監禁5年，出獄後接受輔導，被告1年內接受警方監督。

文章授權轉載自《香港01》