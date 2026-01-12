日京都大學天才黑猩猩49歲過世 曾助研究人類心智演化

快訊

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本京都大學的研究人員表示，其所飼養的黑猩猩「愛」已於9日因多重器官衰竭及年老相關小病以49歲之齡死亡。猩猩示意圖／台北市立動物園提供
日本京都大學的研究人員表示，其所飼養的黑猩猩「愛」已於9日因多重器官衰竭及年老相關小病以49歲之齡死亡。這隻母猩猩能辨識英文字母及100多個漢字，被譽為天才。

法新社報導，京都大學的人類行為演化研究中心（EHUB）在聲明中說，「愛」參與了有關知覺、學習和記憶的研究，促進他們對靈長類動物智慧的理解。

日本靈長類動物學家松澤哲郎2014年指出，「愛」除了認得漢字和英文字母，還能辨識出阿拉伯數字0到9及11種顏色。

他舉例，有次實驗是讓這隻黑猩猩看電腦螢幕顯示意思是粉紅色的漢字，並給牠1個粉紅色方塊和1個紫色方塊，結果「愛」選對了粉紅色方塊。

還有次是給「愛」看1顆蘋果，結果這隻黑猩猩在電腦螢幕上選了1個長方形、1個圓形和1個點來畫出1個「虛擬蘋果」。

「愛」的高超能力使其成為學術論文研究對象和媒體節目報導內容，有些研究還登上「自然」（Nature）期刊，牠也因此在大眾媒體上有了「天才」的綽號。

這隻黑猩猩來自非洲西部，1977年抵達京都大學，2000年產下1子。據日本共同社報導，「愛」的智慧能力使得黑猩猩親子間能否知識轉移的研究受到注意。

京都大學人類行為演化研究中心表示，「愛」具有高度好奇心，積極參與研究，使得黑猩猩心智的各種面向首度曝光；而這些研究協助建立了「了解黑猩猩心智的實驗架構，為思考人類心智的演化提供關鍵基礎」。

