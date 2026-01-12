厄瓜多驚現「5顆人頭橫空懸掛」海灘示眾！警方懷疑毒梟火拼所為

快訊

香港01／ 撰文／官祿倡
南美洲國家厄瓜多警方1月11日在馬納比省（Manabi）一個海灘上，發現有5顆人頭被串連橫空懸掛在木樁上示眾。警方懷疑是犯罪集團之間發生衝突導致，該國24個省份中有9省份維持緊急狀態，旨在遏止暴力事件。

英國《天空新聞》（Sky News）報導，根據事發現場照片可見，5顆人頭被繩索串起，橫空懸掛，木樁上橫置的木板還寫有針對劫掠者的警示語，警告不要搶劫和勒索當地漁民。

警方指出，當地與跨國販毒集團有關的毒販網絡活躍，長期利用漁民及小船進行非法活動，暴力事件接連不斷，而今次事件源於犯罪集團之間互相爭奪地盤。

此外，當地在去年底還發生涉及6人喪命的襲擊案，包括一名2歲女童，而在進入新年第3天的1月3日，馬納比省再有3地發生多宗襲擊案，至少12人喪命。警方已於10日加強管制與監視行動，目前全國24個省份中有9個實施緊急狀態，旨在限制部分公民權利以遏止暴力蔓延。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

文章授權轉載自《香港01》

厄瓜多 販毒 衝突

