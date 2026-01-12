厄瓜多驚現「5顆人頭橫空懸掛」海灘示眾！警方懷疑毒梟火拼所為
南美洲國家厄瓜多警方1月11日在馬納比省（Manabi）一個海灘上，發現有5顆人頭被串連橫空懸掛在木樁上示眾。警方懷疑是犯罪集團之間發生衝突導致，該國24個省份中有9省份維持緊急狀態，旨在遏止暴力事件。
英國《天空新聞》（Sky News）報導，根據事發現場照片可見，5顆人頭被繩索串起，橫空懸掛，木樁上橫置的木板還寫有針對劫掠者的警示語，警告不要搶劫和勒索當地漁民。
警方指出，當地與跨國販毒集團有關的毒販網絡活躍，長期利用漁民及小船進行非法活動，暴力事件接連不斷，而今次事件源於犯罪集團之間互相爭奪地盤。
此外，當地在去年底還發生涉及6人喪命的襲擊案，包括一名2歲女童，而在進入新年第3天的1月3日，馬納比省再有3地發生多宗襲擊案，至少12人喪命。警方已於10日加強管制與監視行動，目前全國24個省份中有9個實施緊急狀態，旨在限制部分公民權利以遏止暴力蔓延。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
泰國監獄醜聞｜調查：2大陸女子隨獄警進入監獄 CCTV片段遭刪除
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言