菲律賓垃圾山崩塌增至8死 市府拚最後搜救希望

中央社／ 馬尼拉12日專電

菲律賓中部一處垃圾掩埋場8日發生崩塌事故，隨著搜救行動持續進行，在垃圾與瓦礫堆中發現的罹難者已增至8人，另有28人仍下落不明。

宿霧市（Cebu City）一處名為比納利烏（Binaliw）的民營掩埋場，8日發生崩塌事故，堆積如山的垃圾傾瀉而下，壓毀下方一座以鋼條搭建的資源回收設施，當時估計約有50名清潔人員在裡面工作。

市長阿奇瓦爾（Nestor Archival）今天在宿霧市召開記者會說，截至目前，已有8人確認罹難、18人獲救送醫治療，另有28人仍下落不明。儘管72小時黃金救援期已過，但市府目前仍處於「搜救模式」。

他在這場直播的記者會上說，事故發生後的前兩天，現場缺乏足以進行大型吊掛作業的設備，導致搜救進度受限。但目前已有2部大型起重機進入現場，大幅提升搜救效率。

阿奇瓦爾說明，搜救行動仍需謹慎推進，因為倒塌建築物的鋼構部件相互連結，「如果我們魯莽地將金屬結構拉起來，有可能傷到下面的生還者。」

另一個風險是掩埋場內可能積聚可燃氣體，若切割鋼條時產生火花，可能引發火災，不僅危及受困者，也威脅救援人員的安全。

掩埋場整體面積約20公頃，其中約3公頃為實際掩埋區，其餘為重新造林區及備用區。目前當局仍以救援優先，尚未正式調查事故發生原因，但阿奇瓦爾轉述專家初步研判，可能與接二連三的天然災害有關。

阿奇瓦爾說，宿霧去年9月曾發生強烈地震，可能改變了地質結構，隨後又於11月遭逢颱風「海鷗」，大量雨水滲入垃圾堆並累積，導致地基逐漸軟化，最終可能釀成崩塌悲劇。

一家採礦公司的團隊昨天進駐現場，透過生命探測儀器發現瓦礫下仍有生命跡象，因此救難單位尚未完全放棄希望。但阿奇瓦爾補充，市府及救難單位將於今天下午開會，決定是否將「搜救行動」轉為「搜索行動」。

若是轉為「搜索行動」，意味著救難人員已放棄找到生還者的希望。

馬尼拉市也曾於2000年發生類似的垃圾山崩塌事故，超過200人死亡、估計300多人失蹤，包括在垃圾山回收可用資源的兒童。

