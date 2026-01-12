快訊

台股盤中再創新高 終場收30,567點、上漲278點 台積電收1,690元

一個常見普通的臉部老化特徵 可能透露未來是否罹患失智症

經典賽／43人不是神秘名單而是「動態」名單 15日僅亮牌報到選手

韓柬聯手破獲國際詐騙 逮捕26人將引渡韓國受審

中央社／ 首爾12日綜合外電報導

韓國總統府青瓦台今天表示，柬埔寨與韓國聯合調查小組逮捕了26名國際詐騙嫌犯，他們涉嫌對韓國公民進行網路詐騙與性犯罪。

青瓦台發言人姜有貞（Kang Yu-jung）在記者會中指出，韓柬雙邊特別小組調查發現，嫌犯涉嫌假冒員警或金融監管機關人員，對165名南韓民眾詐騙約267億韓元（約新台幣6.35億元）。

她表示，嫌犯也涉嫌脅迫多名女性受害者拍攝裸露影片與照片，並加以散布，但未進一步說明細節。

姜有貞又說，這次是在調查小組和韓國情報機關協助下，由柬埔寨警方執行逮捕行動。

她表示，嫌犯將被引渡到韓國受審。

對調查及指控內容，柬埔寨政府目前尚未回覆路透社的置評要求。

韓國 詐騙 柬埔寨

延伸閱讀

外籍旅客大增4成！2025基隆港郵輪 刷新4項歷史紀錄

Jennie低調返韓竟0人認出！全身包緊緊「成功裝路人」粉絲笑翻

遣送陳志回大陸／柬埔寨開始清算太子銀行 貸款人仍須還款

被美國起訴的太子集團創始人陳志已引渡回中國

相關新聞

北海道餐廳驚傳「女屍封牆」照常營業！49歲老闆坦承犯案

日本富士新聞網（FNN）報導，北海道日高町一間餐飲店驚傳「牆內藏屍」。警方指出，49歲店主松倉俊彥將把一具女性遺體藏匿並...

55萬個！Meta因配合澳洲兒童社群媒體禁令 已關閉這麼多帳號

臉書母公司Meta Platforms表示，為了遵守澳洲的兒童禁用社群媒體法令，Meta已經在澳洲關閉將近55萬個帳戶。

伏見稻荷神社竹林遭遊客以金屬、石頭刻字塗鴉 受害竹子至少數百棵

在日本京都熱門旅遊景點伏見稻荷大社附近的竹林，頻繁有人用銳器在竹子上刻劃塗鴉，…

赴日旅遊需注意！「蜱蟲病」在日通報創新高 重可導致器官衰竭

日本放送協會（NHK）報導，由蜱蟲傳播的傳染病「重症熱性血小板減少綜合症（SFTS，俗稱蜱蟲病）」在日本境內通報病例…

殖民歷史的再現與重構：從監獄看台、韓、中

編按：本文為《轉角國際》專欄作者許仁碩為《困難東亞：重構日本帝國殖民地刑務所記憶》（左岸文化，2025年）撰寫的專文分享。

澳洲社群媒體禁令上路滿月 青少年「數位排毒」初見成效？

澳洲針對16歲以下青少年實施的社群媒體禁令上路滿一個月，成效如何？英國廣播公司（BBC）報導，14歲的艾米（Amy）形容...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。