韓柬聯手破獲國際詐騙 逮捕26人將引渡韓國受審
韓國總統府青瓦台今天表示，柬埔寨與韓國聯合調查小組逮捕了26名國際詐騙嫌犯，他們涉嫌對韓國公民進行網路詐騙與性犯罪。
青瓦台發言人姜有貞（Kang Yu-jung）在記者會中指出，韓柬雙邊特別小組調查發現，嫌犯涉嫌假冒員警或金融監管機關人員，對165名南韓民眾詐騙約267億韓元（約新台幣6.35億元）。
她表示，嫌犯也涉嫌脅迫多名女性受害者拍攝裸露影片與照片，並加以散布，但未進一步說明細節。
姜有貞又說，這次是在調查小組和韓國情報機關協助下，由柬埔寨警方執行逮捕行動。
她表示，嫌犯將被引渡到韓國受審。
對調查及指控內容，柬埔寨政府目前尚未回覆路透社的置評要求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言