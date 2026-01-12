北海道餐廳驚傳「女屍封牆」照常營業！49歲老闆坦承犯案

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北海道日高町一間餐飲店老闆把一具女性遺體藏匿並遺棄在自己店面牆體內部，且在遺體仍留在牆壁裡的期間，店面（如圖）仍照常對外營業，事件震撼當地。圖/截自FNN在YT的影音
日本富士新聞網（FNN）報導，北海道日高町一間餐飲店驚傳「牆內藏屍」。警方指出，49歲店主松倉俊彥將把一具女性遺體藏匿並遺棄在自己店面的牆體內部中空處，且在遺體仍留在牆壁裡的期間，店面疑似仍照常對外營業，事件震撼當地。

警方調查，嫌疑人松倉疑於12月31日前後，將女性遺體塞入店內牆壁中空處，並用木板封住。相關人士透露，他在1月2日仍把店門打開做生意，疑似在「牆裡有遺體」的狀態下持續接客營業。

一名認識松倉的人士說，他平時給人「很安靜」的印象，「沒想到，在這麼鄉下的地方竟會發生這種事。」

松倉已坦承犯行，警方研判遺體可能是目前失蹤的一名20多歲女性，正加速確認身分，同時也將殺人嫌疑納入偵辦方向。

遺體 殺人 日本

