快訊

沒在充電也爆炸！行動電源靜置床邊突起火 型號曝光為台灣製

健身房女廁驚現不明小孔會員擔憂偷拍 業者出動警察迅速查出真相

頭份市區傳槍擊！槍手當街攔休旅車連開2槍 駕駛腿部中彈送醫

55萬個！Meta因配合澳洲兒童社群媒體禁令 已關閉這麼多帳號

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Meta說，遵守澳洲上月生效的兒童社群媒體禁令，已在當地關閉近55萬個帳戶。 法新社
Meta說，遵守澳洲上月生效的兒童社群媒體禁令，已在當地關閉近55萬個帳戶。 法新社

臉書母公司Meta Platforms表示，為了遵守澳洲的兒童禁用社群媒體法令，Meta已經在澳洲關閉將近55萬個帳戶

Meta在部落格發文指出，因為澳洲這項禁令，已在當地關閉約33萬個Instagram帳戶，17.3萬個Facebook帳戶，以及近4萬個Threads帳戶，被關的帳戶的使用者被推定年齡未滿16歲。

澳洲這項具里程碑的法律於去年12月10日生效，規定各主要社群媒體，必須禁止16歲以下使用者使用其平台，否則將面臨最高4,950萬澳幣（3,300 萬美元）的罰款。除了Meta旗下的社群平台，禁令的適用對象也包括中國大陸字節跳動旗下的TikTok等。澳洲是全球首個採取如此嚴厲行動的民主國家，為的是回應社會對社群媒體危害日益加深的憂慮。

Meta在配合澳洲新法規的同時，仍持續表達對該禁令的反對立場，公司呼籲實施統一的年齡驗證機制，以及不論年輕人使用哪一款應用程式，都應有更全面、全產業一致的保護措施。如此才能避免「打地鼠效應」，亦即需要不斷追趕青少年為了規避社群媒體禁令，而轉移到新應用程式的情況。

Meta說，替代性的社群媒體平台下載量激增，他們相當關切。

社群媒體 澳洲 帳戶

延伸閱讀

鴻海今年AI伺服器營收拚倍增

國銀衝刺新南向…全球供應鏈重組 這四國成熱區

晟銘電去年12月單月營收月增15% 攀峰

澳洲熱浪來襲氣溫恐破40度 當局警告災難性野火風險

相關新聞

殖民歷史的再現與重構：從監獄看台、韓、中

編按：本文為《轉角國際》專欄作者許仁碩為《困難東亞：重構日本帝國殖民地刑務所記憶》（左岸文化，2025年）撰寫的專文分享。

55萬個！Meta因配合澳洲兒童社群媒體禁令 已關閉這麼多帳號

臉書母公司Meta Platforms表示，為了遵守澳洲的兒童禁用社群媒體法令，Meta已經在澳洲關閉將近55萬個帳戶。

伏見稻荷神社竹林遭遊客以金屬、石頭刻字塗鴉 受害竹子至少數百棵

在日本京都熱門旅遊景點伏見稻荷大社附近的竹林，頻繁有人用銳器在竹子上刻劃塗鴉，…

赴日旅遊需注意！「蜱蟲病」在日通報創新高 重可導致器官衰竭

日本放送協會（NHK）報導，由蜱蟲傳播的傳染病「重症熱性血小板減少綜合症（SFTS，俗稱蜱蟲病）」在日本境內通報病例…

澳洲社群媒體禁令上路滿月 青少年「數位排毒」初見成效？

澳洲針對16歲以下青少年實施的社群媒體禁令上路滿一個月，成效如何？英國廣播公司（BBC）報導，14歲的艾米（Amy）形容...

結束27年婚轟動一時…比爾蓋茲79億捐前妻 「最貴離婚案」再爆內幕

科技巨頭比爾蓋茲(Bill Gates)2021年5月與妻子梅琳達蓋茲(Melinda French Gates)宣布結...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。