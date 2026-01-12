伏見稻荷神社竹林遭遊客以金屬、石頭刻字塗鴉 受害竹子至少數百棵
日媒1月6日報導，在日本京都熱門旅遊景點伏見稻荷大社附近的竹林，頻繁有人用銳器在竹子上刻劃塗鴉，據稱受害竹子至少數百棵，且塗鴉文字以外語居多，引發竹林地主不滿。
《產經新聞》指，受害竹子主要集中在通往伏見稻荷大社本殿山路沿線的竹林，它連接着著名的千本鳥居，因此吸引眾多國內、外遊客前往。
報導稱，塗鴉疑似是用金屬或石頭等硬物刻劃，多為類似字母縮寫的內容，也能確認到疑似表示來訪年份的西元年份數字。除了英文、韓文、中文的塗鴉外，也有日文塗鴉。
地主稱，若塗鴉行為放任不管，不僅會引發模仿效應，受傷的竹子還可能因此枯死、倒塌，對遊客安全造成風險。
京都旅遊勝地嵯峨嵐山地區著名景點「竹林小徑」亦出現類似情況。市政府去年調查確認約350棵竹子遭受塗鴉破壞。為防止塗鴉和竹子倒塌，當地自治會等已經砍伐部份竹子。但伏見稻荷大社周邊竹林多為私有土地，市政府無法主動決定進行修補或砍伐。
