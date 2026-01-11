菲律賓馬永火山地震驟增 噴發風險上升

菲律賓火山暨地震研究所（PHIVOLCS）今天示警，馬永火山（Mayon Volcano）地震能量釋放增加，噴發活動隨時可能突然升高，民眾與飛行器勿靠近危險範圍。

馬永火山位於呂宋島南端艾爾貝省（Albay），6日出現內部岩漿上升，火山頂端正形成熔岩穹丘等情況，PHIVOLCS隨即將它的警戒等級從2級上調至3級，連日來地方當局已撤離近1000戶家庭。

PHIVOLCS今天再次發布通告指出，截至下午近1時，馬永火山周邊監測站發現即時地震振幅測值（RSAM）一度明顯上升，之後下降，但先前的徵兆預示新的岩漿可能侵入火山體，不排除噴發活動突然加劇。此外，若山頂地帶出現強降雨，可能引發火山泥流及夾帶沉積物的洪流。

目前馬永火山維持第3級警戒，山頂熔岩穹丘持續噴發並產生熔岩流、落石以及火山碎屑流，主要影響南面及東面上部山坡。在火山氣體方面，馬永火山近期二氧化硫排放量平均約為每日777公噸。

PHIVOLCS提醒民眾勿進入半徑6公里的永久危險區，位於半徑8公里範圍內的居民需隨時做好撤離準備；飛行器不可靠近火山，以免被突然噴發所產生的火山灰危及飛航安全。

菲律賓火山警戒機制共分6級，0意味著火山平靜、1為低度火山不安、2為中度火山不安、3為火山高度不安、4為危險噴發在即、5則代表危險噴發進行中。