澳洲東南叢林野火不止 當局稱控制仍須數週

澳洲當局今天表示，消防員仍需數週時間才能控制在東南部肆虐的野火。這場大火已燒毀上百間建物，數千家庭因此失去電力，大片叢林遭到焚毀。

路透社報導，澳洲維多利亞州（Victoria）自本周中以來，超過30萬公頃叢林為大火吞噬，逾130處建物遭焚，其中包括民宅，數千家庭也因此斷電。

維多利亞州州長艾藍（Jacinta Allan）表示，今天上午全州仍有30多處失火。相鄰的新南威爾斯州（New South Wales）鄉村消防局（Rural Fire Service）指出，近維多利亞州邊界的多處火災已達緊急級別，這是最高的危險等級。

當局表示，這是自2019-2020年「黑色夏季」（Black Summer）以來，重創澳洲東南部最嚴重的叢林大火。當時「黑色夏季」焚毀面積，相當於土耳其國土大小，同時奪走33條人命。

維多利亞州森林消防管理處（Forest Fire Management Victoria）的哈德曼（Chris Hardman）表示，消防員可能需要數週時間才能控制火勢。

哈德曼在接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時表示：「天氣再次變得炎熱、乾燥與風勢轉強之前，無法控制這些野火。」

艾藍在社群媒體平台X發文說，維多利亞已全面實施禁火令，數千消防員與70多架飛機正奮力撲滅大火。

她補充說：「野火產生的煙霧正影響維多利亞州許多地區的空氣品質，包括墨爾本（Melbourne）市區。」

最大一場火災發生在墨爾本以北約112公里的朗伍德鎮（Longwood）附近，已燒毀13萬公頃叢林，摧毀30座建物、葡萄園和農田。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）昨天在電視上說，「值此艱難時刻，我與這些偏遠地區的澳洲人民同在。」