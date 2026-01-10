菲律賓宿霧「4層樓高」垃圾山崩塌釀死傷 駭人畫面曝光
菲律賓中部宿霧市郊山區比納利夫（Binaliw）一處私人垃圾掩埋場8日下午發生崩塌事故，造成至少2人死亡、十多人受傷。救援人員正持續搜尋另外36名失蹤者，其中多數人仍受困於瓦礫堆下。
紐約時報與法新社報導，這起災難發生於當天下午4時過後，約有50名清潔工人遭到掩埋。宿霧市助理新聞官莫拉塔（Jason Morata）表示，這座垃圾山「一定有4層樓高」。現場的照片和影像顯示，大量垃圾如土石流般滑落，並覆蓋部分建築物。
宿霧市長阿奇瓦爾（Nestor Archival）在社群媒體貼文中表示，事故涉及掩埋場內共110名員工，其中一名22歲女性當天不幸罹難，隔日又尋獲一名25歲死者遺體。目前仍失聯的36人，皆為該設施員工。
阿奇瓦爾9日在現場舉行的記者會上表示，搜救人員已與部分受困倖存者取得接觸，現場已有數百名搜救人員，並將再有「另外500人」加入搜救行動，相關工作預計將持續至11日。哥哥在掩埋場工程部門工作的盧馬帕斯（Michelle Lumapas）接受菲媒採訪時表示：「他們說裡面仍有人在呼救，所以我哥哥還有活著的可能。」
當地官員表示，正著手調查崩塌原因。阿奇瓦爾指出，初步研判事故可能與2025年9月撼動宿霧省的規模6.9地震有關，加上近期大量雨水滲入掩埋場地下，削弱地基穩定性。此外，由於任何火花都可能引燃掩埋場排放的甲烷氣體，救援人員能夠使用的設備受到限制。不過，與垃圾場相鄰的康索拉松（Consolacion）鎮警察部門文職人員帕科特洛（Marge Parcotello）表示：「我們不知道是什麼原因導致崩塌，當時根本沒有下雨。」
根據官網資料，發生事故的掩埋場由 Prime Waste Solutions Cebu 公司營運，負責垃圾分類與儲存，每日處理約1000噸城市固體廢棄物。該公司未立即對媒體的回應請求作出回應，但在當地媒體引述的聲明中表示，已暫停該設施營運，並正與政府單位合作，為受影響者提供協助。
