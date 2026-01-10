快訊

館長嗆斬首被起訴「聲請總統出庭」！ 賴總統回應了

鄧佳華刑滿出獄！ 前女友簡簡獻祝福：各自安好

輝達要落腳…該開發洲美平原？學者示警：熱島效應「火上加油」

聽新聞
0:00 / 0:00

菲律賓宿霧「4層樓高」垃圾山崩塌釀死傷 駭人畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
菲律賓宿霧市（Cebu City）一處垃圾掩埋場昨天發生崩塌。美聯社
菲律賓宿霧市（Cebu City）一處垃圾掩埋場昨天發生崩塌。美聯社

菲律賓中部宿霧市郊山區比納利夫（Binaliw）一處私人垃圾掩埋場8日下午發生崩塌事故，造成至少2人死亡、十多人受傷。救援人員正持續搜尋另外36名失蹤者，其中多數人仍受困於瓦礫堆下。

紐約時報與法新社報導，這起災難發生於當天下午4時過後，約有50名清潔工人遭到掩埋。宿霧市助理新聞官莫拉塔（Jason Morata）表示，這座垃圾山「一定有4層樓高」。現場的照片和影像顯示，大量垃圾如土石流般滑落，並覆蓋部分建築物。

宿霧市長阿奇瓦爾（Nestor Archival）在社群媒體貼文中表示，事故涉及掩埋場內共110名員工，其中一名22歲女性當天不幸罹難，隔日又尋獲一名25歲死者遺體。目前仍失聯的36人，皆為該設施員工。

阿奇瓦爾9日在現場舉行的記者會上表示，搜救人員已與部分受困倖存者取得接觸，現場已有數百名搜救人員，並將再有「另外500人」加入搜救行動，相關工作預計將持續至11日。哥哥在掩埋場工程部門工作的盧馬帕斯（Michelle Lumapas）接受菲媒採訪時表示：「他們說裡面仍有人在呼救，所以我哥哥還有活著的可能。」

當地官員表示，正著手調查崩塌原因。阿奇瓦爾指出，初步研判事故可能與2025年9月撼動宿霧省的規模6.9地震有關，加上近期大量雨水滲入掩埋場地下，削弱地基穩定性。此外，由於任何火花都可能引燃掩埋場排放的甲烷氣體，救援人員能夠使用的設備受到限制。不過，與垃圾場相鄰的康索拉松（Consolacion）鎮警察部門文職人員帕科特洛（Marge Parcotello）表示：「我們不知道是什麼原因導致崩塌，當時根本沒有下雨。」

根據官網資料，發生事故的掩埋場由 Prime Waste Solutions Cebu 公司營運，負責垃圾分類與儲存，每日處理約1000噸城市固體廢棄物。該公司未立即對媒體的回應請求作出回應，但在當地媒體引述的聲明中表示，已暫停該設施營運，並正與政府單位合作，為受影響者提供協助。

菲律賓宿霧市（Cebu City）一處垃圾掩埋場昨天發生崩塌。美聯社
菲律賓宿霧市（Cebu City）一處垃圾掩埋場昨天發生崩塌。美聯社
菲律賓宿霧市（Cebu City）一處垃圾掩埋場昨天發生崩塌。圖／宿霧市消防局提供
菲律賓宿霧市（Cebu City）一處垃圾掩埋場昨天發生崩塌。圖／宿霧市消防局提供

菲律賓 垃圾山

延伸閱讀

菲律賓馬尼拉「黑拿撒勒人遊行」 貪污風暴中登場

菲律賓南海最新可信任民調曝光！美、日居首 台灣排名出爐

影／南投埔里反掩埋場300人包圍環評會 怒揪這地主討社會責任

南投埔里申設掩埋場環評須補正 居民將更大抗爭

相關新聞

菲律賓宿霧「4層樓高」垃圾山崩塌釀死傷 駭人畫面曝光

菲律賓中部宿霧市郊山區比納利夫（Binaliw）一處私人垃圾掩埋場8日下午發生崩塌事故，造成至少2人死亡、十多人受傷。救...

捷克全境暴雪致多起事故 公路阻塞、航班延誤

捷克今天清晨遭強烈降雪侵襲，幾乎全境受影響，多個城市交通明顯受阻，包含汽車、公車與電車行駛受限，以及航班延誤甚至取消

日本3連休恐遇強降雪！官方警示留意交通影響 恐形成猛烈暴風雪

日本明天起3連休，氣象廳警告，北海道至九州地區恐迎來強降雪與強風。受猛烈風雪影響，天候可能急遽惡化，部分地區恐短時間內累...

教宗良十四世發表演說 點名委內瑞拉「戰爭再度蔚為風潮」

羅馬天主教教宗良十四世今天在對駐梵蒂岡外交使節發表演說時指出，戰爭「重新成為風潮」，並就武力恫嚇和多邊主義軟弱無力示警

冬季風暴席捲！歐洲多國數十萬家庭嚴寒中停電 氣溫驟降零下20度

隨著戈雷蒂風暴（Storm Goretti）橫掃歐洲北部，法國與英國今天遭猛烈強風侵襲，數十萬家庭在嚴冬中面臨停電窘境

1月9日號稱「放棄星期五」 因近三成新年新希望撐不過這天

2026年才剛開始，許多人都立定心志，安排許多新年目標。不過最新研究顯示，1月9日被稱為「放棄星期五」（Quitter Friday），全球有近三成的人會在這天宣告失敗，將新年計畫丟進垃圾桶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。