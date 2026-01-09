教宗良十四世發表演說 點名委內瑞拉「戰爭再度蔚為風潮」

快訊

中央社／ 梵蒂岡9日綜合外電報導
羅馬天主教教宗良十四世今天在對駐梵蒂岡外交使節發表演說時指出，戰爭「重新成為風潮」，並就武力恫嚇和多邊主義軟弱無力示警。 美聯社
羅馬天主教教宗良十四世今天在對駐梵蒂岡外交使節發表演說時指出，戰爭「重新成為風潮」，並就武力恫嚇和多邊主義軟弱無力示警。

路透社報導，教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天表示，加勒比海和太平洋地區日益升高的緊張局勢「令人嚴重關切」，並且特別提及遭到美國推翻統治者之後的委內瑞拉情勢。

這位美國籍教宗說：「加勒比海和美洲太平洋沿岸緊張局勢持續升級，也令人嚴重關切…鑒於近期事態，委內瑞拉尤其如此。」

法新社報導，良十四世指出：「以促進對話、尋求各方共識為宗旨的外交，正被個別或結盟集團以武力為基礎的外交取而代之。」

教宗說：「戰爭重新成為風潮，而且對戰爭的狂熱正在蔓延。」

良十四世示警，第二次世界大戰後奠定的「禁止國家以武力侵犯他國邊界的原則，已完全遭到破壞」、「為主張自身支配權而以武器作為追求和平的條件，這嚴重威脅作為和平共存基礎的法治」。

教宗指出，遵守國際人道法是「各國所作承諾」，相關法律「必須始終凌駕於交戰方的野心之上」。

