冬季風暴席捲！歐洲多國數十萬家庭嚴寒中停電 氣溫驟降零下20度

隨著戈雷蒂風暴（Storm Goretti）橫掃歐洲北部，法國與英國今天遭猛烈強風侵襲，數十萬家庭在嚴冬中面臨停電窘境。

法新社報導，從英國到德國，氣象預報人員紛紛發布天氣警告，並呼籲民眾待在室內；英格蘭西南部西利群島（Scilly）及康瓦爾郡（Cornwall）罕見發布最高級別的強風紅色警報。

電力供應商Enedis表示，法國約有38萬戶家庭停電，絕大部分位於北部諾曼第（Normandy）地區；英國廣播公司（BBC）指出，英國也有約6萬5000戶家庭停電。

根據法國當局，西北部芒什省（Manche）夜間測得時速216公里、213公里的陣風，北部地區學校持續停課。

強風在多地導致樹木倒塌，法國濱海塞納省（Seine-Maritime）甚至有樹壓到民宅，所幸未傳出傷亡。

英國氣象局（Met Office）預測，部分地區陣風時速可達160公里，且巨浪將為沿海地區帶來危險。

英國氣象局也對威爾斯、英格蘭中部及部分北部地區發布大雪琥珀色警報，預測部分地區積雪可達30公分。

英國國鐵（National Rail）提醒，火車服務未來兩天將受影響，並呼籲民眾除非必要盡量避免旅行。

歐洲當前的極端天氣已造成至少8人喪命。巴爾幹半島各地經歷數天大雪及豪雨後，阿爾巴尼亞城市杜拉索（Durres）警方昨天自洪水中尋獲1具男性遺體。

德國北部同樣遭到大雪及強風席捲，學校、醫院和交通運輸恐受影響。

根據德國氣象局（DWD）預測，北部降雪可達15公分，南部則有結冰風險。

德國氣象局專家華特（Andreas Walter）告訴法新社，部分地區本週末氣溫可能驟降至攝氏零下20度。

漢堡（Hamburg）及不來梅（Bremen）等北部城市已有部分地區宣布今天將停課。

漢堡的大眾運輸網絡昨天已出於天氣因素而有延誤或暫停服務情形；德國鐵路公司（DB）也警告未來幾天恐有重大延遲狀況。