快訊

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

花大錢買人造纖維？THE NORTH FACE南韓爆造假 13款「鵝絨衣」全額退費

聯合新聞網／ 綜合報導
經韓媒調查，THE NORTH FACE有13款產品涉嫌標示不實，其中一款甚至被發現填充物為100%聚酯纖維，完全不含羽絨成分。示意圖／Ingimage
經韓媒調查，THE NORTH FACE有13款產品涉嫌標示不實，其中一款甚至被發現填充物為100%聚酯纖維，完全不含羽絨成分。示意圖／Ingimage

寒冬來襲，許多民眾會選購高單價羽絨衣禦寒，其中備受年輕族群追捧的戶外機能大牌THE NORTH FACE（北臉），更是不少人的首選。然而，該品牌近日在南韓驚傳產品標示嚴重不實，原本標榜填充高保暖「鵝絨」的商品，竟被踢爆實際填充物是大比例的「再生鴨絨」，甚至還有人造纖維。對此，南韓營運商Youngone Outdoor已出面致歉，並針對受影響的13款產品祭出全額退費方案。

綜合外媒報導，整起事件起因於有消費者在知名潮牌平台Musinsa購買該品牌羽絨外套後，察覺手感與保暖度不如預期，因而向相關單位檢舉。經《韓聯社》深入追查發現，多款號稱含有80%鵝絨的熱銷外套，實際檢測後發現鵝絨含量極低，部分甚至不足6%，其餘多以成本較低、保暖性較差的鴨絨混充。除了THE NORTH FACE，包括W Concept、ABLY、ZIGZAG等韓國熱門網購平台，也都有販售這些標示不實的商品。

隨著輿論發酵，南韓THE NORTH FACE不得不公開承認錯誤。經盤點，共有13款產品出現成分標示與內容物不符的狀況。其中，有11款商品實際上使用的是「再生鴨絨」而非鵝絨；另有4款混合了羽絨與「聚酯纖維」；最誇張的是，竟然有一款產品的填充物是「100%聚酯纖維」，完全沒有任何天然羽絨成分，卻仍以高價販售，引發消費者怒火。

針對這起爭議，北臉在南韓的營運商Youngone Outdoor發布正式道歉聲明，解釋造成標示錯誤的原因是內部「新舊數據更新失誤」，導致產品資訊未能及時修正，並非蓄意欺騙。為了展現負責態度，官方承諾針對2025年7月初以來售出的這13款標示錯誤產品，提供無條件全額退款，希望能挽回受損的品牌形象。

韓國 南韓 羽絨外套 羽絨衣

延伸閱讀

中職／嘲諷李珠珢、說李多慧背地抽菸飆髒話 林妍霏脫口秀遭炎上

買不到票沒關係！TVBS、Disney+全台獨家轉播第40屆金唱片頒獎典禮

南韓超越日本 成為大陸2026開年最熱門旅遊地

願付兩人餐費也不行！遭韓國火鍋店拒入內 50歲女怒：1個人錯了嗎

相關新聞

1月9日號稱「放棄星期五」 因近三成新年新希望撐不過這天

2026年才剛開始，許多人都立定心志，安排許多新年目標。不過最新研究顯示，1月9日被稱為「放棄星期五」（Quitter Friday），全球有近三成的人會在這天宣告失敗，將新年計畫丟進垃圾桶。

菲律賓馬尼拉「黑拿撒勒人遊行」 貪污風暴中登場

在菲律賓被貪污風暴籠罩之際，數以萬計的天主教徒湧上馬尼拉街頭，參與年度宗教盛事「黑拿撒勒人遊行」。民眾表達對肅貪、改善民...

義大利埃特納火山噴發！嚮導不滿當局嚴格管制 數十年首發動罷工

義大利西西里島埃特納火山近幾週再度噴發後，地方當局祭出更嚴格管制措施，引發帶領遊客欣賞火山壯麗奇景的嚮導強烈不滿，發動數...

想活到一百歲？ 研究發現長壽十大健康習慣趕快學

想要長命百歲其實不只靠基因！美國老化研究聯合會（AFAR）近期針對長壽者居住的「藍色寶地」（Blue Zones）進行深度研究，發現當地居民不只活到超過90歲，連心臟病與失智症的發病率都極低。研究發現這是因為當地居民都有一些相同習慣，很可能就是這些習慣讓人健康又長壽。

花大錢買人造纖維？THE NORTH FACE南韓爆造假 13款「鵝絨衣」全額退費

寒冬來襲，許多民眾會選購高單價羽絨衣禦寒，其中備受年輕族群追捧的戶外機能大牌THE NORTH FACE（北臉），更是不少人的首選。然而，該品牌近日在南韓驚傳產品標示嚴重不實，原本標榜填充高保暖「鵝絨」的商品，竟被踢爆實際填充物是大比例的「再生鴨絨」，甚至還有人造纖維。對此，南韓營運商Youngone Outdoor已出面致歉，並針對受影響的13款產品祭出全額退費方案。

不滿「南方共同市場」貿協 法農民把曳引機開進巴黎

法國農民8日駕駛曳引機進入巴黎，表達他們對歐洲聯盟與南美「南方共同市場（Mercosur）」貿易協議的憤怒。農民擔心該協...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。