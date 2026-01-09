影／德國小鎮綿羊遷徙迷航記 50隻羊結伴誤闖超市讓顧客又驚又喜

德國一座小鎮的折扣超市近日意外闖入約50隻脫離羊群的迷途綿羊，牠們在店內走道間奔跑探索，讓顧客又驚又喜，最後才被引導離開。

連結：https://x.com/NewsFokus/status/2009275457938534825?s=20

這場「毛茸茸入侵」發生在5日，正值巴伐利亞邦布爾格辛（Burgsinn）進行綿羊的例行季節性遷徙。數十隻羊顯然對既定路線另有想法，轉而闖進連鎖超市Penny的一家分店。

影片顯示，羊群一邊咩咩叫，一邊站在滿地狼藉中四處張望，與其說是驚慌失措，不如說更顯好奇。目擊者透露，雖然牠們忍住了啃食架上新鮮蔬果的衝動，卻在飲料區推擠碰撞，將玻璃瓶與其他商品撞落貨架，留下一片狼藉。

牧羊人米希勒（Dieter Michler）接受巴伐利亞廣播公司採訪時表示，，他當時正帶著包含母羊與小羊在內的500隻羊，前往過冬的安置地點，並推測闖進超市的50隻羊中，至少有一部分是被地上的橡實吸引，因而與大隊走散，並帶著其他羊一同偏離原本路線。

米希勒說：「一定是有人提著袋子走進超市，牠們就跟進去了。」他解釋，在羊的眼中，那些袋子可能看起來像是濃縮飼料或鹽袋，「我完全沒想到牠們會自己走進超市。」

一名顧客開車追上米希勒與其餘羊群，告知他走失羊隻的「意外冒險」。等他趕到時，店員已透過發出巨大聲響，將羊群趕出超市，牠們隨後回到停車場。米希勒說，羊群在這場插曲過後一切安好，一回到大隊裡就又開心起來了」。

這群羊的超市歷險記前後大約20分鐘後，Penny超市在聲明中打趣地表示：「實在無法判斷這些羊究竟是在找什麼特價商品，還是只是想進來取暖。」同時指出，這群羊似乎特別喜歡收銀區，因為那裡聚集了顧客與店員。