快訊

黃偉哲指營養午餐免費「北炫富南痛苦」 蔣萬安：非炫富、是責任

辜仲諒涉澄清湖大樓購地案…一審判7年8月 高院延長限制出境、科控8月

日本山梨縣森林火災！直升機灌救、疏散百餘人 擬請自衛隊協助

香港01／ 撰文：劉耀洋
日本山梨縣上野原市和大月市交界處的扇山2026年1月8日發生山火，消防部門隨即出動直升機灌救。（NHK截圖）
日本山梨縣上野原市和大月市交界處的扇山2026年1月8日發生山火，消防部門隨即出動直升機灌救。（NHK截圖）

日本山梨縣上野原市和大月市交界處的扇山1月8日發生森林大火，火勢至翌日早上仍未受控，縣政府已向自衛隊提出派救災人員協助的請求。上野原市政府擔心火勢會進一步蔓延，因此已向山腳地區76戶家庭共143人下達了疏散令。

日本放送協會（NHK）報道。扇山8日上午發生森林大火，消防部門隨即出動直升機灌救，但火勢仍未得到控制。

消防部門相信，火勢源於徒步小徑旁的長椅和其他物品，起初附近堆放的木柴燃燒猛烈，火勢隨後蔓延到周圍的樹木和山坡上的枯草。火勢最初向山頂蔓延，但後來又向山腳蔓延。

消防行動8日入夜後一度暫停，並於當地時間9日早上5時30分左右恢復，直升機灑水滅火行動則將於早上8時開始。

延伸閱讀：

委內瑞拉宣布釋放大批囚犯　稱舉動旨在展示和平姿態

特朗普：我不需要國際法　僅受自身道德約束

文章授權轉載自《香港01》

日本 森林 火災

相關新聞

典型受害者並不存在？揭開「東南亞詐騙園區內幕」

許多外界觀察者都認為「網路奴隸」跟傳統奴役受害者相比，通常教育程度都較高、能力也較好，但官方數據和我們的調查都證明，許多中國倖存者（也是詐騙產業多年來主要勞動力）年紀都很輕、教育程度偏低，且大多數來自弱勢背景。事實是，由於詐騙業者掌握的科技越來越進步，網路詐騙產業吸引、仰賴的人越來越多元，因此所謂的「典型受害者」並不存在。

日本山梨縣森林火災！直升機灌救、疏散百餘人 擬請自衛隊協助

日本山梨縣上野原市和大月市交界處的扇山1月8日發生森林大火，火勢至翌日早上仍未受控，縣政府已向自衛隊提出派救災人員協助的請求。上野原市政府擔心火勢會進一步蔓延，因此已向山腳地區76戶家庭共143人下達了疏散令。

「戴珍珠耳環的少女」來到日本 8月大阪中之島展出

荷蘭畫家維梅爾最具代表性的作品之一「戴珍珠耳環的少女」睽違14年再次來到日本，將於今年夏天在大阪中之島美術館展出。這幅畫...

花5千日圓買咖啡卻吃平價鰻魚飯？6個致富習慣學起來

許多人以為富豪有錢，所以敢花、會享受，實際觀察恰恰相反。即使身價驚人，他們日常消費極度理性，花錢前一定先判斷「值不值得」。也因此，會出現願花5千日圓買一杯咖啡，卻只點普通等級鰻魚飯的矛盾情況。日本上流社會管家新井直之長期近距離觀察富豪生活，歸納出6個能維持有錢狀態的日常習慣，是一般人也能學習的「儲蓄腦」思維。

美國新飲食指南 多補蛋白質

美國川普政府公布最新飲食指南，建議美國民眾提高一倍蛋白質攝取量，並且完全避開額外添加的糖或甜味劑，指控過去數十年的飲食指...

布拉格圖書館書塔爆紅 柔性措施疏導打卡人潮

布拉格市立圖書館的書塔在社群平台曝光爆紅，出現大排長龍的打卡人潮，造成市民困擾。為因應大量遊客湧入，圖書館採用設立遊客專...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。