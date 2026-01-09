日本山梨縣森林火災！直升機灌救、疏散百餘人 擬請自衛隊協助
日本山梨縣上野原市和大月市交界處的扇山1月8日發生森林大火，火勢至翌日早上仍未受控，縣政府已向自衛隊提出派救災人員協助的請求。上野原市政府擔心火勢會進一步蔓延，因此已向山腳地區76戶家庭共143人下達了疏散令。
日本放送協會（NHK）報道。扇山8日上午發生森林大火，消防部門隨即出動直升機灌救，但火勢仍未得到控制。
消防部門相信，火勢源於徒步小徑旁的長椅和其他物品，起初附近堆放的木柴燃燒猛烈，火勢隨後蔓延到周圍的樹木和山坡上的枯草。火勢最初向山頂蔓延，但後來又向山腳蔓延。
消防行動8日入夜後一度暫停，並於當地時間9日早上5時30分左右恢復，直升機灑水滅火行動則將於早上8時開始。
文章授權轉載自《香港01》
