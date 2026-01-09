快訊

租約條約做不到！川普拋買下格陵蘭構想 傳美擬每人發300萬直接收買

小學老師成政治犯被迫效力反共戰爭 負傷被俘卻遭通緝

ROG Raikiri II Xbox控制器搶先開箱！三模切換＋扳機鎖 玩FPS遊戲贏在起跑點

ISS太空人健康出狀況 NASA史上首度醫療撤離

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，國際太空站（ISS）一名太空人出現健康問題，站內組員將在數天內返回地球。這是這座軌道實驗室歷史上首次因醫療因素進行撤離。

法新社報導，官員並未提供這起醫療事件的細節，但表示這名身分未公布的組員情況穩定，並稱問題並非由太空站上的任何傷害或操作所引起。

NASA醫療長波爾克（James Polk）表示，由於存在「持續的風險」及「對診斷結果的持續疑問」，因此決定讓組員提前返回地球。官員們堅稱這並非緊急撤離。

NASA與美國太空探索科技公司（SpaceX）合作的Crew-11任務4名太空人，包括美國成員芬克（MikeFincke）和卡德曼（Zena Cardman），以及日本的油井龜美也（Kimiya Yui）和俄羅斯的普勒托諾夫（OlegPlatonov），將在未來幾天內返回地球，降落在其中一個常規濺落點。

NASA副署長克沙特里亞（Amit Kshatriya）說：「這是我們首次從載具上進行受控的醫療撤離，所以這確實並不尋常。」

他說，組員運用了他們的「入職訓練」來「處理預期外的醫療狀況」。

克沙特里亞表示：「昨天就是這項訓練付諸實行的教科書級範例。待太空站上的情況穩定後，我們經過審慎商議，決定讓Crew-11組員返回…同時確保對太空站上正在進行的工作衝擊降至最低。」

這4名即將返回地球的太空人自去年8月1日開始執行任務。這類任務通常持續約6個月，而這批組員原已預計在未來幾週內返回。

官員們表示，下一次美國的太空任務有可能比預定時間提早出發，但未提供具體細節。

太空人 美國 NASA

延伸閱讀

MLB／太空人證實亞土維不受委國影響 皇家培瑞茲也報平安

MLB／簽下今井達也只是亞洲計畫起步 太空人老闆提到台灣

經典賽／今井達也無意參戰 太空人總管：是他自己的決定

大陸28名太空人重慶漆黑洞穴裡 接受特訓的用意曝光了

相關新聞

「戴珍珠耳環的少女」來到日本 8月大阪中之島展出

荷蘭畫家維梅爾最具代表性的作品之一「戴珍珠耳環的少女」睽違14年再次來到日本，將於今年夏天在大阪中之島美術館展出。這幅畫...

花5千日圓買咖啡卻吃平價鰻魚飯？6個致富習慣學起來

許多人以為富豪有錢，所以敢花、會享受，實際觀察恰恰相反。即使身價驚人，他們日常消費極度理性，花錢前一定先判斷「值不值得」。也因此，會出現願花5千日圓買一杯咖啡，卻只點普通等級鰻魚飯的矛盾情況。日本上流社會管家新井直之長期近距離觀察富豪生活，歸納出6個能維持有錢狀態的日常習慣，是一般人也能學習的「儲蓄腦」思維。

美國新飲食指南 多補蛋白質

美國川普政府公布最新飲食指南，建議美國民眾提高一倍蛋白質攝取量，並且完全避開額外添加的糖或甜味劑，指控過去數十年的飲食指...

布拉格圖書館書塔爆紅 柔性措施疏導打卡人潮

布拉格市立圖書館的書塔在社群平台曝光爆紅，出現大排長龍的打卡人潮，造成市民困擾。為因應大量遊客湧入，圖書館採用設立遊客專...

瑞士跨年惡火釀40死！酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧（Crans-Montana）跨年夜發生重大火災，造成40人死亡、逾百人受傷，事件持續...

澳洲熱浪來襲氣溫恐破40度 當局警告災難性野火風險

澳洲熱浪來襲，氣溫恐飆破攝氏40度，消防單位今天警告，數百萬澳洲民眾恐面臨「災難性」野火風險。地方官員也呼籲民眾準備疏散...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。