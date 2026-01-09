「戴珍珠耳環的少女」來到日本 8月大阪中之島展出

荷蘭畫家維梅爾最具代表性的作品之一「戴珍珠耳環的少女」睽違14年再次來到日本，將於今年夏天在大阪中之島美術館展出。這幅畫作如今享譽全球，卻是在沈寂近200年之後，才讓世人知曉畫中少女的魅力，命運多舛。

朝日新聞報導，位於荷蘭海牙的莫瑞泰斯皇家美術館（Mauritshuis）收藏了林布蘭、魯本斯等名家畫作，但最吸引參觀者目光的依舊是「戴珍珠耳環的少女」（Girl with a Pearl Earring）。畫中少女神秘地凝視著參觀者，使她被譽為「荷蘭的蒙娜麗莎」。而這幅畫能成為如今的荷蘭國寶，背後有一連串巧合。

1632年，維梅爾（Johannes Vermeer）出生於荷蘭的台夫特（Delft），幾乎一生都在此度過。17世紀，荷蘭脫離西班牙統治後建立荷蘭帝國，憑藉海上貿易迎來繁榮，台夫特的啤酒、紡織與陶瓷產業興盛。

在這個時代，新興市民階級開始流行在家中懸掛畫作，維梅爾一邊經營旅館，一邊從事繪畫創作，「戴珍珠耳環的少女」或許是為了裝飾某戶人家的牆面而誕生。

儘管維梅爾曾兩度當選畫家公會理事，深受同儕信賴，但經濟狀況始終不佳。法軍入侵後，他的畫作滯銷，經濟困頓、瀕臨破產，最終於43歲病逝。由於創作量稀少，在死後長期被世人遺忘。

維梅爾逝世約200年後，法國藝術評論家提奧菲爾·托雷-伯格（Théophile Thoré-Burger）看到維梅爾畫作「台夫特一景」深受震撼，開始深入研究。他在1866年於當時知名的藝術雜誌發表論文，成為維梅爾受到後世重視的契機。

1881年，「戴珍珠耳環的少女」在競拍中僅以2荷蘭盾（如今約1萬日圓、新台幣2010元）落槌。

根據莫瑞泰斯皇家美術館記載，當時一名藝術行政官察覺這是一幅優秀作品，建議朋友湯比（Arnoldusdes Tombe）購買。兩人擔心被周圍發現，因此避免在競拍中抬價，最終僅以2荷蘭盾加上30分手續費，低價取得畫作，堪稱「世紀級撿便宜」。

購買時畫作狀況極差，經過修復，畫中鮮豔的藍色頭巾與維梅爾署名重見天日。1903年，該畫被捐給莫瑞泰斯皇家美術館。

這幅畫原本名稱是「頭巾少女」。維梅爾生前可能沒有替作品命名，在他的遺產清冊中，記載有「穿土耳其風服裝的頭部習作兩件」，其中之一被認為就是這幅作品。

1995至1996年，在莫瑞泰斯皇家美術館與美國國家藝廊合辦的回顧展中，這幅畫作正式以「戴珍珠耳環的少女」名稱亮相，展覽大獲成功，這幅畫作因此名揚海外。

維梅爾僅用簡單數筆，就描繪出珍珠的光澤與立體感。少女回眸的一瞬間，被他卓越的光影表現定格為永恆。

「戴珍珠耳環的少女」曾於1984年、2000年、2012年三度在日本展出，第一次是在東京國立西洋美術館舉行的「莫瑞泰斯皇家美術館展」，當時維梅爾被介紹為可與林布蘭齊名的重要畫家。

2000年，配合日荷交流400週年，大阪市立美術館舉辦「維梅爾與他的時代」展覽，展出5件維梅爾作品，吸引約60萬人次參觀。2012年，東京都美術館與神戶市立博物館展出「莫瑞泰斯皇家美術館展，荷蘭繪畫的至寶」，總計吸引120萬人次參觀，排起長長人龍。

目前，莫瑞泰斯皇家美術館基本已經不再把「戴珍珠少女的耳環」外借展出。館長戈斯林克（MartineGosselink）表示，「或許將是最後一次把她送到日本。」

「戴珍珠耳環的少女」睽違14年再次來到日本，將於8月21日至9月27日在大阪中之島美術館展出，預料將再次掀起維梅爾旋風。