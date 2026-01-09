曼谷鄭王廟攝影師趕遊客惹議 當局擬以禮儀訓練整頓

中央社／ 曼谷8日專電

泰國知名景點曼谷鄭王廟最近成為焦點，因有部分攝影師遭指控，為付費遊客取景而驅趕其他遊客，引發爭議。鄭王廟對此道歉，並要求在寺廟內提供服務的攝影師須先接受「行為與禮儀訓練」才能執業。相關訓練將由警方和區公所負責。

曼谷昭披耶河畔（Chao Phraya）的鄭王廟（WatArun）是泰國知名觀光景點，許多外籍遊客會換上華麗的傳統服飾，由專業攝影師拍照紀念。

不過，泰國娛樂公司Be On Cloud執行長克里沙達（Krisda Pond Witthayakhajorndet）日前在社群平台X發文指出，他在鄭王廟目睹多名疑似與泰式服裝租借業者合作的攝影師，頻頻要求外國遊客離開拍照區域，以便為自家客戶拍照。這樣的行為導致許多遊客感到困惑與不滿，他批評這些人將公共空間視為私人場域，並呼籲應改善，避免損害國家形象。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，該文章引發廣泛關注後，泰國警方與相關單位隨即作出回應。觀光警察局長薩克西拉（Saksira Phueak-um）下令加強現場巡查，並指示警員在必要時立即介入處理，以防止此問題擴大而影響觀光業。

鄭王廟7日晚間則透過官方臉書（facebook）發表聲明致歉，並指在寺廟內提供攝影服務的攝影師均隸屬於泰式服裝租賃店，他們必須接受符合寺廟規定的「行為與禮儀訓練」才能繼續執業。

曼谷郵報指出，相關訓練將由地方警察、觀光警察及區公所共同參與執行，目標是「維護寺廟的秩序和禮儀」。

攝影師 曼谷 泰國

延伸閱讀

泰國神棍指客戶將丟失財物 「預言秒實現」竟因自行下手偷竊

史上首度登陸亞洲！全球最大電音節「Tomorrowland」落地泰國 2026年底嗨翻3天 1月樂迷秒殺搶票、時程一次看

泰軍拆印度教神像 印度、柬埔寨憤慨 曼谷1理由辯稱

去曼谷怎麼能錯過！盤點那些坐擁超浪漫夜景的高空酒吧飯店

相關新聞

美國新飲食指南 多補蛋白質

美國川普政府公布最新飲食指南，建議美國民眾提高一倍蛋白質攝取量，並且完全避開額外添加的糖或甜味劑，指控過去數十年的飲食指...

布拉格圖書館書塔爆紅 柔性措施疏導打卡人潮

布拉格市立圖書館的書塔在社群平台曝光爆紅，出現大排長龍的打卡人潮，造成市民困擾。為因應大量遊客湧入，圖書館採用設立遊客專...

瑞士跨年惡火釀40死！酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧（Crans-Montana）跨年夜發生重大火災，造成40人死亡、逾百人受傷，事件持續...

澳洲熱浪來襲氣溫恐破40度 當局警告災難性野火風險

澳洲熱浪來襲，氣溫恐飆破攝氏40度，消防單位今天警告，數百萬澳洲民眾恐面臨「災難性」野火風險。地方官員也呼籲民眾準備疏散...

瘦瘦針非一勞永逸 英國研究：停用減重藥物不到兩年就復胖

對許多希望輕鬆減重的人而言，「瘦瘦針」被視為一大利器，但一項具有里程碑意義的研究指出，停止使用瘦瘦針等減重藥物的人，往往...

梨泰院慘案「活下來的我們」：駐韓記者的獨白

由梨泰院慘案生還者金初瓏撰寫的《活下來的我們》，就是回顧她經歷與目擊慘案的過程，還有紀錄在事發之後，朝她排山倒海而來的各種創傷，她是如何應對的。這當中，「自責」與「罪惡感」牽動了她的情緒，甚至和她在青少年時期的慘痛經歷相連結，形成恐怖的心理夢魘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。