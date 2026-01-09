快訊

台中七期豪宅虐殺案…狠以「十大酷刑」虐死人 男「抄佛經」無效判無期

夫深夜赴鄉間道路蒐證…揪妻子與鄰居車震挨告無罪 判決理由曝

美國為何偏要搶格陵蘭？看川普「唐羅主義」下的北極擴張

想活到一百歲？ 研究發現長壽十大健康習慣趕快學

聯合新聞網／ 綜合報導
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖／ingimage
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖／ingimage

想要長命百歲其實不只靠基因！美國老化研究聯合會（AFAR）近期針對長壽者居住的「藍色寶地」（Blue Zones）進行深度研究，發現當地居民不只活到超過90歲，連心臟病與失智症的發病率都極低。研究發現這是因為當地居民都有一些相同習慣，很可能就是這些習慣讓人健康又長壽。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，所謂的「藍色寶地」，包括日本沖繩、義大利薩丁尼亞、希臘伊卡利亞、哥斯大黎加尼科亞，以及美國加州的羅馬琳達；當地居民通常能活到90歲以上。美國老化研究聯合會科學總監奧斯塔德（Steven N. Austad）透過比對兵役紀錄、教會檔案與實地訪談，證實當地民眾真的比較長壽。

研究發現，這五個地區的居民雖然相隔萬里，卻都擁有以下十項健康習慣：

1.強大的社群凝聚力：鄰里關係緊密，專家認為互助與信任感能有效降低壓力。

2.植物性飲食為主：以豆類、全穀物蔬菜為主食，極少食用加工肉品。

3.自然的日常活動：雖然這些長者不一定有上健身房，但每天都會進行走路、園藝和煮飯等低強度運動。

4.家庭至上：多代同堂相當普遍，老人感受到被需要，能減少孤獨感。

5.適量飲酒：薩丁尼亞人習慣每天喝1到2杯富含多酚的紅酒。

6.刻意留白與休息：無論是午睡還是宗教安息日，他們都有排解壓力的固定儀式。

7.八分飽原則：沖繩人流傳的「腹八分目」，能避免過度進食並穩定代謝。

8.信仰與歸屬感：參與宗教或靈性團體，能獲得穩定的社會支持系統。

9.明確的生活重心：每天早上有起床的理由，研究發現強烈使命感與心理健康有關，也使罹患失智症的機率下降。

10.靈性習慣：透過祭祖或靈修，增加健康生活的理由；羅馬琳達居民就有許多人因信仰避免抽菸酗酒等習慣。

奧斯塔德表示，隨著都市化與西方飲食影響，這些長壽聖地正逐漸消失，但這份報告還是為現代人提供了一份「抗老指南」，值得好好學習。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

健康飲食 人類壽命

延伸閱讀

兩年減掉88公斤變辣妹 她嘆容貌焦慮更嚴重「懷念當透明人」

餐廳TikTok宣傳片碰巧錄到「偷吃現場」 義外遇男遭抓包怒提告

沒性行為懷頭胎、裝避孕器後生三孩 五寶媽罕見體質引熱議

泰國神棍指客戶將丟失財物 「預言秒實現」竟因自行下手偷竊

相關新聞

菲律賓馬尼拉「黑拿撒勒人遊行」 貪污風暴中登場

在菲律賓被貪污風暴籠罩之際，數以萬計的天主教徒湧上馬尼拉街頭，參與年度宗教盛事「黑拿撒勒人遊行」。民眾表達對肅貪、改善民...

義大利埃特納火山噴發！嚮導不滿當局嚴格管制 數十年首發動罷工

義大利西西里島埃特納火山近幾週再度噴發後，地方當局祭出更嚴格管制措施，引發帶領遊客欣賞火山壯麗奇景的嚮導強烈不滿，發動數...

想活到一百歲？ 研究發現長壽十大健康習慣趕快學

想要長命百歲其實不只靠基因！美國老化研究聯合會（AFAR）近期針對長壽者居住的「藍色寶地」（Blue Zones）進行深度研究，發現當地居民不只活到超過90歲，連心臟病與失智症的發病率都極低。研究發現這是因為當地居民都有一些相同習慣，很可能就是這些習慣讓人健康又長壽。

花大錢買人造纖維？THE NORTH FACE南韓爆造假 13款「鵝絨衣」全額退費

寒冬來襲，許多民眾會選購高單價羽絨衣禦寒，其中備受年輕族群追捧的戶外機能大牌THE NORTH FACE（北臉），更是不少人的首選。然而，該品牌近日在南韓驚傳產品標示嚴重不實，原本標榜填充高保暖「鵝絨」的商品，竟被踢爆實際填充物是大比例的「再生鴨絨」，甚至還有人造纖維。對此，南韓營運商Youngone Outdoor已出面致歉，並針對受影響的13款產品祭出全額退費方案。

不滿「南方共同市場」貿協 法農民把曳引機開進巴黎

法國農民8日駕駛曳引機進入巴黎，表達他們對歐洲聯盟與南美「南方共同市場（Mercosur）」貿易協議的憤怒。農民擔心該協...

郵政新規「投郵筒日」不一定蓋「當日郵戳」 寄重要資料要留意

華爾街日報8日報導，美國郵政總局(U.S. Postal Service)調整某些郵件的收取方式，信函投入郵筒之後不一定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。