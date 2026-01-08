捷克古蹟人氣攀升 布拉格城堡參觀人次創6年新高

捷克各地城堡與官邸的參觀人次去年明顯成長，其中布拉格城堡吸引270萬人次付費參觀，創下6年新高；由國家文物局管理的文化古蹟，去年整體參觀人次也年增6%。

根據捷克旅遊局（CzechTourism）的資料，布拉格城堡是捷克最受歡迎的景點之一。疫情後，參觀人次在2023至2024年顯著上升。

根據捷克新聞通訊社（ČTK）7日報導，2025年共有270萬人次參觀布拉格城堡，高於2019年260萬人次紀錄，這些付費參觀遊客大多為外國人。包含花園的整個布拉格城堡區，共迎來超過900萬人次，最熱門的月分是7、8、10月。

2025年，捷克國內外遊客在耶誕節前的將臨期（Advent）期間，對布拉格城堡的參觀需求明顯提升。自11月底至耶誕節，每日購票入場的人次平均較前一年增加約1000人次，年增幅約為20%。

此外，布拉格城堡舉辦的「開放日」與「捷克加冕王冠」展覽，也吸引大量遊客，布拉格城堡管理局計劃今年將繼續舉辦這些活動。

根據捷克新聞通訊社的引述，布拉格城堡管理局局長維納內克（Pavel Vyhnánek）表示，旅遊收入會回饋到古蹟維護與服務市民和遊客的場所。例如，城堡的霍特科維花園（Chotkovy Sady）的修復、安娜王后行宮（Queen Anne’s Summer Palace）的整修，以及春季向遊客重新開放的哈蒂格花園（Hartig Garden）。未來還計劃改善古蹟的戶外照明。

今年布拉格城堡將舉辦新的講座與展覽，例如1月底將推出「總統禮物展：從近鄰到遠方的心意Ⅱ」展覽，展示捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在出訪或接待各國禮賓時獲贈的禮物；2月底則將舉辦「初春」展覽，將花卉與藝術結合。

●捷克各地城堡參觀人次增6% 電玩助攻吸粉絲造訪

除了布拉格城堡，捷克各地的城堡與宮殿參觀人次也在去年上升。根據國家文物局（NPÚ）7日發布的新聞稿，2025年共有430萬人次參觀由國家文物局管理的城堡、宮殿與其他古蹟，較2024年增加6%。

國家文物局發言人切爾納（Blanka Černá）在新聞稿中指出：「去年對由國家文物局管理的古蹟而言，是成功的一年。」

切爾納表示，主要的參觀季節在4月至11月，冬季時仍有約20處古蹟保持開放。去年新開放的景點與傳統旅遊活動，如「城堡與宮殿之夜」、「城堡與宮殿耶誕季」吸引大量遊客。

根據國家文物局的數據，去年參觀人數最多的是萊德尼采城堡（Lednice Castle），超過32.8萬人次；其次是庫倫洛夫（Český Krumlov）城堡與城鎮，約23.3萬人次；赫盧博卡城堡（Hluboka Castle）超過20.2萬人次；卡爾什泰因城堡（Karlštejn Castle）接近15.3萬人次。

位居第5名為特羅斯基城堡（Trosky Castle），吸引12萬名遊客，較2024年增加3萬人，成長原因為捷克知名電玩遊戲「天國降臨：救贖2」（Kingdom Come:DeliveranceⅡ）在此取景，吸引粉絲前來特羅斯基城堡朝聖。

此外，參觀人次成長最顯著的是扎庫皮（Zákupy）城堡，吸引遊客的亮點是整修完成的巴洛克式馬廄，城堡導覽與活動共吸引近4萬8700人次，前一年僅有2萬4000人次。

新聞稿指出，參觀旺季是7、8月，兩個月合計有190萬人次，較2024年夏季增加5%。復活節期間的參觀需求也較高，4天連假共有16.4萬人次造訪。12月活動的參觀人次也年增3%，共有12.4萬人參加「城堡與宮殿耶誕季」和一般冬季導覽。