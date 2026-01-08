快訊

黃仁勳曝「Rubin不用冷水機組」衝擊散熱股 大摩建議逢低買進四檔個股

日偶像女團突發公告！成員被爆「與經紀人不當交流」 無限期暫停活動

台股市值破百兆就在明日？台積電鉅額交易再創歷史新高 ADR盤前反彈

芬蘭失業率躍居歐盟之冠 創近15年新高

中央社／ 赫爾辛基8日專電
芬蘭去年11月失業率躍居歐洲聯盟成員國之首，創近15年新高。圖為芬蘭國旗。(路透)

歐盟統計局（Eurostat）最新數據顯示，芬蘭去年11月失業率躍居歐洲聯盟成員國之首，創近15年新高。失業率較高的各國差距雖然不大，但芬蘭在歐盟成員國中情勢最為嚴峻。

芬蘭廣播公司（Yle）報導，歐盟統計局今天公布各成員國2025年11月失業率。芬蘭、西班牙與瑞典整個秋季持續位居失業率統計榜前3名，整體情況逐月惡化。最新資料顯示，芬蘭超越長期高失業率的西班牙，排名升至首位，高達10.6%；西班牙退居第2，達10.4%；瑞典排名第3，失業率為9.1%。

歐盟統計局公布的數據經季節性調整，排除不同月份間的失業波動。變化主要來自暑期打工與特定期間的季節性就業。統計以15至74歲勞動人口為基準，較能反映各國就業市場實際狀況。

資料顯示，西班牙失業率雖仍偏高，但近年已明顯改善。10年前，西班牙勞動人口失業率曾超過20%，如今大幅下降。北歐國家近期的失業走勢，與傳統高失業率的南歐國家形成對比。南歐多國失業率逐步下降，芬蘭與瑞典卻持續攀升。

據報導，瑞典失業率自10月起微幅下滑，反觀芬蘭仍持續走高，兩國數據走勢分歧日益擴大，顯現瑞典勞動市場已趨穩定。

相較芬蘭、西班牙與瑞典的高失業率，這項統計中失業率最低的馬爾他和波蘭，去年11月失業率分別僅為3.1%和3.2%，凸顯歐盟成員國就業狀況落差大，各國勞動市場面臨挑戰明顯不同。

據分析，芬蘭失業率惡化主因在於勞動供給擴張。受外籍求職者增加與本國勞動力投入意願提升影響，求職需求上升，但市場職缺釋出速度未相應增長，導致就業市場競爭激烈，求職難度相對提高。

報導指出，芬蘭政府推出的一系列措施也遭移民團體批評，認為這些措施加劇新移民生活困境。

芬蘭經濟就業部預測，就業狀況可望從今年開始好轉。據報導，2025年秋季後就業環境已出現改善跡象，部分工業部門釋出新職缺，求職者可選擇的工作機會略有增加，預期就業人數年增規模可望達2萬5000人。

芬蘭 失業 歐盟 新移民 勞動力

