西非移民船甘比亞近海翻覆事件 罹難人數增至39人

中央社／ 甘比亞首都班竹8日綜合外電報導

據兩名政府官員告訴路透社，一艘西非移民船在駛往歐洲途中卻於跨年夜在甘比亞近海翻覆的意外事件，目前死亡人數已上升至39人。倖存者指出，這艘船「過度擁擠且破舊不堪」。

甘比亞國防部上周曾統計死亡人數為7人，並稱船上可能有超過200人。

甘比亞移民署公關洛威（Sima Lowe）與一名不願透露姓名的國防部高階官員表示，截至7日，共有112人獲救。

這名國防部高階官員表示，在39名死者中，有24人是在甘比亞水域打撈到，另有15人在塞內加爾水域尋獲。

西非移民經由加納利群島（Canary Islands）前往西班牙的路線，是世界上最危險的移民路線之一。

倖存者的故事凸顯了西非移民面臨的風險與挑戰，他們往往因本國貧困、失業及缺乏發展機會而外逃。

國防部 移民署 西非

瑞士酒吧惡火47死百人傷 義大利多人失聯、17歲高球好手罹難

