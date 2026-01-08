迦納前財長疑涉貪遭通緝 在美國境內被拘留

由梨泰院慘案生還者金初瓏撰寫的《活下來的我們》，就是回顧她經歷與目擊慘案的過程，還有紀錄在事發之後，朝她排山倒海而來的各種創傷，她是如何應對的。這當中，「自責」與「罪惡感」牽動了她的情緒，甚至和她在青少年時期的慘痛經歷相連結，形成恐怖的心理夢魘。

2026-01-08 09:29