迦納前財長疑涉貪遭通緝 在美國境內被拘留

中央社／ 迦納首都阿克拉8日綜合外電報導
迦納前財政部長歐佛里-艾塔（Ken Ofori-Atta）。美聯社
迦納前財政部長歐佛里-艾塔（Ken Ofori-Atta）。美聯社

迦納前財政部長歐佛里-艾塔（Ken Ofori-Atta）去年1月起赴美接受治療，遭當局指控涉貪並發布通緝後，他的委任律師表示，歐佛里-艾塔已被美國移民執法部門拘留。

法新社報導，66歲的歐佛里-艾塔去年1月起在美國接受包含攝護腺癌手術在內的治療。

迦納政府去年2月對歐佛里-艾塔發布通緝令，隨後於11月正式指控他涉貪。委任律師今天說，歐佛里-艾塔已申請在美延期停留。

律師昨晚表示，美國移民暨海關執法局（ICE）6日以歐佛里-艾塔「目前停留美國的身分」將其拘留。

律師發表聲明說，「他的美國團隊正與ICE交涉，預估這起事件會儘速獲得解決」，強調歐佛里-艾塔全力配合移民部門調查。

ICE線上資料庫顯示，歐佛里-艾塔目前關押在美國維吉尼亞州一處設施。

美國 移民 通緝 攝護腺癌

相關新聞

瑞士跨年惡火釀40死！酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧（Crans-Montana）跨年夜發生重大火災，造成40人死亡、逾百人受傷，事件持續...

澳洲熱浪來襲氣溫恐破40度 當局警告災難性野火風險

澳洲熱浪來襲，氣溫恐飆破攝氏40度，消防單位今天警告，數百萬澳洲民眾恐面臨「災難性」野火風險。地方官員也呼籲民眾準備疏散...

瘦瘦針非一勞永逸 英國研究：停用減重藥物不到兩年就復胖

對許多希望輕鬆減重的人而言，「瘦瘦針」被視為一大利器，但一項具有里程碑意義的研究指出，停止使用瘦瘦針等減重藥物的人，往往...

梨泰院慘案「活下來的我們」：駐韓記者的獨白

由梨泰院慘案生還者金初瓏撰寫的《活下來的我們》，就是回顧她經歷與目擊慘案的過程，還有紀錄在事發之後，朝她排山倒海而來的各種創傷，她是如何應對的。這當中，「自責」與「罪惡感」牽動了她的情緒，甚至和她在青少年時期的慘痛經歷相連結，形成恐怖的心理夢魘。

窮得只剩石油的委內瑞拉為何盛產選美佳麗？光環背後的訓練與代價

委內瑞拉以其龐大的石油儲量聞名全球，但該國還有另一個獨特的身份——以盛產國際選美冠軍聞名，委內瑞拉女共贏得7次環球小姐、6次世界小姐及2次地球小姐等超過24項主要國際后冠，成為全球唯一囊括四大頂級選美賽事冠軍的國家。

中國留學生慕尼黑車站遭女子攻擊反制 德警認定防衛：大城市瘋子多

德國聯邦警察局慕尼黑分局1月2日通報，1月1日，一名32歲的中國留學生在慕尼黑中央火車站的地下通道層遭到兩名女性的攻擊，該男子在防衛時將其中一名45歲的女性推開，致其跌倒在地造成鎖骨骨折及頭部裂傷。目前警方對該男子的行為書面認定為「防衛」。

