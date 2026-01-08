瑞士跨年惡火釀40死！酒吧經理遭爆拋下客人 急抱收銀機落跑

瑞士阿爾卑斯山滑雪勝地克蘭蒙丹納一間酒吧（Crans-Montana）跨年夜發生重大火災，造成40人死亡、逾百人受傷，事件持續延燒。據外媒《Daily Mail》報導，事發當下，涉案酒吧經理疑似被拍到在火勢蔓延時，帶著裝滿現金的收銀機逃離現場，引發外界譁然。

報導指出，事發地點為當地人氣酒吧「星座」（Le Constellation），經理為40歲的潔西卡・莫瑞蒂（Jessica Moretti）。報導指出，當時酒吧內聚集大量跨年人潮，火勢迅速失控，多名顧客驚慌逃生並呼救，但潔西卡卻疑似無視現場狀況，帶著當晚營業收入快速離開。

潔西卡目前已因「過失致死」及「造成119人受傷」遭到司法單位調查。她本人在火災中手臂也遭燒傷，更有外媒質疑，該傷勢可能是在取走收銀機時造成。

調查人員初步研判，火災可能源於店內員工揮舞插有煙火棒的香檳瓶，火花接近天花板後引燃，並在短時間內引發「閃燃」現象，使整個場地瞬間陷入火海，幾乎不留逃生時間。

此外，檢方也正針對酒吧天花板所使用的隔音材料是否符合消防安全規範展開鑑定。多名前員工更出面指控，酒吧長期存在安全疑慮，包括滅火器上鎖、緊急出口經常關閉等問題。

酒吧所有人為潔西卡的丈夫、49歲的雅克・莫瑞蒂（Jacques Moretti），案發當晚並未在現場，而是將酒吧交由妻子負責。當地市長費勞德（Nicolas Feraud）在事發五天後的記者會上坦承，該酒吧自2019年後便未再接受定期安全檢查，市府對此「深感遺憾」，並表示將承擔行政責任。不過他也強調，是否涉及刑責，仍須交由司法單位裁定。

這起火災共奪走40條人命，其中26人年齡介於14至18歲，多名罹難者因燒傷嚴重，須透過DNA鑑定身分。另有116人受傷，部分仍在與死神搏鬥。

另外，據《The Express Tribune》報導，代表116名傷者的律師喬丹（Romain Jordan）透露，當消防人員還在撲滅火災時，酒吧負責人便立刻將官方臉書粉絲專頁關閉。

