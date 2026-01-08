台灣列菲律賓第7大旅客來源 第4大出遊地

根據菲律賓移民局與觀光部最新資料，台灣是2025年全年菲律賓第7大外籍遊客來源，同時是2025年前10個月第4大出遊目的地。

菲律賓移民局今天發布新聞稿，2025年1月至12月，全菲各國際入境口岸的移民官員共記錄到1560萬8868入境人次，較2024年的1473萬3597人次增加近6%，其中有670萬4007人次是外國籍旅客。

新聞稿未細分各國籍入境遊客人次，但菲律賓移民局發言人桑多華（Dana Sandoval）回覆中央社記者詢問說，台灣遊客為24萬5730人次，排列第7位。

菲律賓移民局暫未提供其他資料，但根據菲律賓觀光部2025年前11個月數字，外國旅客來源以南韓最多，達113萬4108人次；其次為美國的89萬4835人次，日本以40萬6794人次排名第3，澳洲為26萬8892人次排第4。

中國以24萬8339人次排名第5位，較前一年同期減少16.55%。

另一方面，菲律賓觀光部去年前10個月的統計顯示，共有624萬7933人次的菲律賓人出國旅遊，其中45萬4487人次前往台灣，占總出遊人次7.27%，使台灣成為菲律賓人這段期間的第4大出遊目的地。

排名在台灣之前的，依序為香港（76萬6869人次，占12.27%）、日本（66萬1296人次，占10.58%），以及新加坡（60萬723人次，占9.61%）。

台灣交通部觀光署駐曼谷辦事處主任、兼任駐馬尼拉台灣觀光服務分處主任陳憶婷，引述觀光署統計資料告訴中央社，2025年1至11月菲律賓訪台旅客人次，較去年同期成長約34.07%，顯示台灣對菲律賓旅客具有高度吸引力。

陳憶婷指出，免簽措施、自然風光、街邊美食、夜市文化，以及台菲之間的文化差異，都是吸引菲律賓旅客訪台的重要因素。

她表示，觀光署於2024年底成立馬尼拉台灣觀光服務分處，提供菲律賓遊客及旅行業者即時的服務，並透過多元的推廣深耕菲律賓市場，加上自由行與團體的獎助方案及獎勵旅遊、教育旅行，推廣成果已見成效。