瘦瘦針非一勞永逸 英國研究：停用減重藥物不到兩年就復胖

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
英國醫學期刊一分研究指出，​停止使用瘦瘦針​等減重藥物的人，往往在不到兩年的時間內，就把原本減掉的體重全部吃回來，而且回升速度明顯快於任何其他減重方式。資料照片。路透
英國醫學期刊一分研究指出，​停止使用瘦瘦針​等減重藥物的人，往往在不到兩年的時間內，就把原本減掉的體重全部吃回來，而且回升速度明顯快於任何其他減重方式。資料照片。路透

對許多希望輕鬆減重的人而言，「瘦瘦針」被視為一大利器，但一項具有里程碑意義的研究指出，停止使用瘦瘦針等減重藥物的人，往往在不到兩年的時間內，就把原本減掉的體重全部吃回來，而且回升速度明顯快於任何其他減重方式。

衛報報導，這類減重藥物被稱為GLP-1促效劑，最初是為治療糖尿病而開發，透過模擬類胰高血糖素肽-1（GLP-1）荷爾蒙的作用，幫助人產生飽足感。

這項由牛津大學學者主導、並發表於《英國醫學期刊》（BMJ）的研究，回顧了37項既有的減重藥物研究，共涵蓋9341名參與者；減重治療平均持續39周，追蹤期平均為32周。分析顯示，停止使用減重藥物的人，平均每月會回復約0.4公斤體重。參與者在停用任何類型的減重藥物後，平均會在1.7年內恢復到原來的體重。

具體而言，服用任何類型減重藥物的人，在治療期間平均減重8.3公斤，但在第一年內即回復4.8公斤。研究並指出，無論治療期間減重幅度多寡，與可能包括特定飲食或運動計畫的行為介入方案相比，停用這些藥物後的體重回升速度幾乎快了四倍。

牛津大學納菲爾德基層醫療健康科學系（Nuffield Department of Primary Care Health Sciences）學者韋斯特（Sam West）博士表示，停用減重藥物後出現的快速體重回升，並非藥物本身所造成。

他說：「這些藥物正在改變肥胖症的治療方式，並能達到重要的減重效果。然而，我們的研究顯示，人們在停藥後體重往往會迅速回升，其速度甚至快於行為介入方案。」

韋斯特補充說，這並非藥物的缺陷，而是反映肥胖症作為一種慢性、易復發疾病的本質。這也對僅短期使用藥物、卻缺乏長期且全面體重管理策略的做法提出警示，並凸顯初級預防的重要性。

過去研究顯示，減重藥物除了有助於減重外，也可能對患者其他健康面向帶來益處；例如，一項研究發現，相關藥物可將心臟病患者早逝的風險降低一半。然而，這項研究同時指出，減重藥物對心血管與代謝健康指標，如血壓與膽固醇所帶來的改善，在停藥後約1.4年內也會回復至原先水準。

英國糖尿病協會（Diabetes UK）研究傳播負責人萊利（Faye Riley）博士表示：「減重藥物可以成為管理體重與降低第2型糖尿病風險的有效工具，但研究再次提醒，這類藥物並非一勞永逸的快速解方。唯有在適當情況下開立處方，並搭配量身打造的整合式支持措施，使用者才能在停藥後持續受益，並盡可能長時間維持減重成果。

減重 體重 糖尿病 肥胖 心臟病 膽固醇 血糖

梨泰院慘案「活下來的我們」：駐韓記者的獨白

由梨泰院慘案生還者金初瓏撰寫的《活下來的我們》，就是回顧她經歷與目擊慘案的過程，還有紀錄在事發之後，朝她排山倒海而來的各種創傷，她是如何應對的。這當中，「自責」與「罪惡感」牽動了她的情緒，甚至和她在青少年時期的慘痛經歷相連結，形成恐怖的心理夢魘。

窮得只剩石油的委內瑞拉為何盛產選美佳麗？光環背後的訓練與代價

委內瑞拉以其龐大的石油儲量聞名全球，但該國還有另一個獨特的身份——以盛產國際選美冠軍聞名，委內瑞拉女共贏得7次環球小姐、6次世界小姐及2次地球小姐等超過24項主要國際后冠，成為全球唯一囊括四大頂級選美賽事冠軍的國家。

中國留學生慕尼黑車站遭女子攻擊反制 德警認定防衛：大城市瘋子多

德國聯邦警察局慕尼黑分局1月2日通報，1月1日，一名32歲的中國留學生在慕尼黑中央火車站的地下通道層遭到兩名女性的攻擊，該男子在防衛時將其中一名45歲的女性推開，致其跌倒在地造成鎖骨骨折及頭部裂傷。目前警方對該男子的行為書面認定為「防衛」。

沉默比吵架更可怕 40歲夫妻下班追劇悄悄殺死親密感

很多40歲左右的夫妻，下班回家後最常做的事，就是一起窩在沙發追劇。倒不是因為特別愛看哪一部，而是因為累到沒力氣聊天。法國《費加洛報》訪問好幾對夫妻，他們事業有成、孩子上小學或國中，表面穩定，平日晚上陷入一種安靜的疏離。心理學家提醒，這種沉默比吵架更危險...

人手一盒！西班牙三王節必吃「國王蛋糕」 價格漲7%人氣仍旺

西班牙6日慶祝天主教傳統「三王節」（Día de Reyes），儘管節慶甜點「國王蛋糕」（Roscón de Reyes...

