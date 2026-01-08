窮得只剩石油的委內瑞拉為何盛產選美佳麗？光環背後的訓練與代價

委內瑞拉以其龐大的石油儲量聞名全球，但該國還有另一個獨特的身份——以盛產國際選美冠軍聞名，委內瑞拉女共贏得7次環球小姐、6次世界小姐及2次地球小姐等超過24項主要國際后冠，成為全球唯一囊括四大頂級選美賽事冠軍的國家。

這項非凡的成功使委內瑞拉在全球選美排名中僅次於美國。其一大原因卻不是因女孩們天生麗質，而是該國選美高度專業化。

成為選美皇后是委内瑞拉女孩們的夢想，但僅靠自然美完全不夠，女孩們常自幼開始接受嚴格訓練。首都加拉加斯（Caracas） 設有多所專業選美學院，例如歷史悠久的貝蘭卡薩選美學院（Belancazar Beauty Academy），提供儀態、台步、演講、健身及飲食控制等全方位培訓。甚至部份參賽者會接受整形手術，系統被指將女性視為「成品」而非推崇自然美。

前委內瑞拉小姐（Miss Venezuela）參賽者納瓦（Vee Nava）曾透露，為快速減肥甚至接受具爭議性的舌頭手術，以植入物造成進食疼痛，僅能依賴流質食物。此類極端手段突顯選手承受的巨大身心壓力。

