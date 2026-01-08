快訊

窮得只剩石油的委內瑞拉為何盛產選美佳麗？光環背後的訓練與代價

香港01／ 撰文：韓學敏
2025年11月13日，Valeria Cannavo，2024 年委內瑞拉世界小姐得主，走上選美舞臺。（X@MissVzla）
2025年11月13日，Valeria Cannavo，2024 年委內瑞拉世界小姐得主，走上選美舞臺。（X@MissVzla）

委內瑞拉以其龐大的石油儲量聞名全球，但該國還有另一個獨特的身份——以盛產國際選美冠軍聞名，委內瑞拉女共贏得7次環球小姐、6次世界小姐及2次地球小姐等超過24項主要國際后冠，成為全球唯一囊括四大頂級選美賽事冠軍的國家。

這項非凡的成功使委內瑞拉在全球選美排名中僅次於美國。其一大原因卻不是因女孩們天生麗質，而是該國選美高度專業化。

成為選美皇后是委内瑞拉女孩們的夢想，但僅靠自然美完全不夠，女孩們常自幼開始接受嚴格訓練。首都加拉加斯（Caracas） 設有多所專業選美學院，例如歷史悠久的貝蘭卡薩選美學院（Belancazar Beauty Academy），提供儀態、台步、演講、健身及飲食控制等全方位培訓。甚至部份參賽者會接受整形手術，系統被指將女性視為「成品」而非推崇自然美。

前委內瑞拉小姐（Miss Venezuela）參賽者納瓦（Vee Nava）曾透露，為快速減肥甚至接受具爭議性的舌頭手術，以植入物造成進食疼痛，僅能依賴流質食物。此類極端手段突顯選手承受的巨大身心壓力。

由梨泰院慘案生還者金初瓏撰寫的《活下來的我們》，就是回顧她經歷與目擊慘案的過程，還有紀錄在事發之後，朝她排山倒海而來的各種創傷，她是如何應對的。這當中，「自責」與「罪惡感」牽動了她的情緒，甚至和她在青少年時期的慘痛經歷相連結，形成恐怖的心理夢魘。

