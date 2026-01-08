中國留學生慕尼黑車站遭女子攻擊反制 德警認定防衛：大城市瘋子多

德國聯邦警察局慕尼黑分局1月2日通報，1月1日，一名32歲的中國留學生在慕尼黑中央火車站的地下通道層遭到兩名女性的攻擊，該男子在防衛時將其中一名45歲的女性推開，致其跌倒在地造成鎖骨骨折及頭部裂傷。目前警方對該男子的行為書面認定為「防衛」。

被啤酒罐擊頭 希望肇事者道歉反遭毆打

徐先生說，2026年新年的第一天，他準備在中央火車站搭乘輕軌去朋友家慶祝新年。「當我正在下樓梯往車站走的時候，突然感覺頭被什麼東西砸了一下，衣服也被打濕了，我低頭一看，是一個啤酒罐」 。

徐先生抬頭看到兩名女性站在樓梯口在被保安驅趕，認為她們的行為是故意的，追上前希望得到道歉。然而，兩名女性自稱無意，並未表現出悔意，反而對徐先生實施了肢體攻擊，期間對其進行了多次拳擊和踢踹。

徐先生說：「當時一名女子出拳擊中我的面部，眼鏡被打落在地上，我火氣一下子就上來了。」隨後，他將出拳女子撂倒在地，造成其鎖骨骨折及頭部裂傷。

警方安慰「大城市瘋子多」 認定其反擊為「防衛」

根據慕尼黑警方的通報，兩名女性均為匈牙利籍，分別為45歲和32歲。警方檢測後發現45歲女性的呼氣酒精值為2.6‰，32歲女性為1.5‰，且兩人居無定所。在完成全部刑事訴訟程序措施後，二人被釋放。

徐先生擔心警方會將事件判定為互毆性質，但警方安慰他說：「大城市就總是會有很多瘋子。」次日，在警方的通報裏，徐先生看到警方對其行為的用詞為「防衛」，且目前沒有收到任何需要承擔法律責任的通知。「但官方正式認定是否為『正當防衛』的法律結果，還需要一段時間的司法流程。」

