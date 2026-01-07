寒流來襲歐洲連3天交通大亂 6人命喪天氣相關事故

快訊

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導
歐洲遭遇這個冬天最強寒流，冰雪與強風連續第3天導致歐洲多地交通大亂，今天有數百個航班取消，旅客因而受困。目前為止已有6人死於天氣相關事故。 法新社
歐洲遭遇這個冬天最強寒流，冰雪與強風連續第3天導致歐洲多地交通大亂，今天有數百個航班取消，旅客因而受困。目前為止已有6人死於天氣相關事故。

法新社報導，法國巴黎及荷蘭阿姆斯特丹的機場受影響程度最為嚴重。荷蘭當局表示，超過1000名旅客被迫在歐洲最繁忙航空樞紐之一的史基普機場（Schiphol Airport）過夜。

史基普機場表示，迄今已有超過700架航班取消，並警告這一數字可能還會上升。

巴黎戴高樂機場（Paris-Charles de Gaulle Airport）今天取消超過100個航班，巴黎歐利機場（Paris-Orly）也有40個班次停飛。

法國交通部長塔巴羅（Philippe Tabarot）告訴當地電視台，他「希望今天下午能恢復正常狀況」。

由於路面結冰，巴黎市區及周邊郊區所有公車服務也暫停。法國本土近半地區發布大雪與黑冰（blackice，指在路面上形成、駕駛人難以看見的透明薄冰）警報。

比利時最大空運樞紐布魯塞爾機場（BrusselsAirport）也證實今天有40個航班取消。

英國氣溫驟降，蘇格蘭連續第3天有數百所學校關閉，當局警告部分偏遠社區恐因大雪與外界隔絕。

連接倫敦與歐陸城市的歐洲之星（Eurostar）鐵路服務今天再度中斷，乘客面臨取消與延誤的狀況。

北歐各國同樣因為降雪而陷入混亂，瑞典東部官員警告，大雪「有可能」引發停電。

瑞典西部城市哥特堡（Gothenburg）的路面電車服務暫停，地方政府呼籲民眾別開車，最好待在家中。

丹麥最北端的北日德蘭地區（North Jutland）當局警告民眾需嚴防大雪，但情況仍在掌控中。

大雪與大雨也為巴爾幹半島各地帶來洪水及停電災情。

歐洲今冬最強寒流發威，累計已有6人死於天候相關事故，包含法國昨天證實的5人及波士尼亞一名女性。

對於露宿街頭的人來說，寒流衝擊更加嚴重。來自西非國家幾內亞的19歲青年卡瑪拉（Boubacar Camara）睡在巴黎一處帳篷內，他對法新社說自己「沒有選擇，只能撐下去」。

「你只能堅強挺住，確保自己不會死。面對寒冷，我們什麼辦法也沒有，我一點都不習慣寒冷。」

