捷克人冷漠？最友善國家排名倒數第2 專家：歷史與文化習慣導致

中央社／ 布拉格7日專電
外國人常形容捷克人冷淡、內斂，或不容易親近。專家指出，捷克人的「距離感」源於多重因素，包含偏好深度交流、對使用外語缺乏自信，以及歷史經驗讓捷克人對陌生人較為謹慎。此外，生活壓力讓捷克人在日常互動中顯得話少。

根據「Expat Insider 2025」調查外國人在各國的宜居程度（生活品質），在全部受調查的46個國家之中，捷克的整體排名為21名，但在「當地友善度」（Local Friendliness）這項指標，排名倒數第2，只比科威特的評分高，而巴拿馬則高居最友善國家榜首。

根據布拉格晨報（Prague Morning）報導，這項調查反映捷克社會長期給人的印象—謹慎且情感內斂，不常對陌生人微笑、很少寒暄、重視個人空間。部分捷克人也承認，對遊客的態度並非總是友善，若覺得被打擾，甚至可能有無禮的反應。因此在布拉格市中心，當遊客詢問方向或尋求協助，有時會遭遇不耐煩或直率的回應。

報導引述捷克專家的分析指出，這種行為與其說是敵意，不如說是文化習慣所致。捷克心理學家錢達娃（Lenka Čandová）解釋，捷克人通常避免表面互動，他們偏好深度對話，因此常省略許多文化中被視為禮貌的「閒聊」（small talk）。

然而，對外國人而言，這在商店、辦公室或大眾運輸等日常情境中，可能顯得突兀或冷漠。

另一個因素是捷克人對「誠實」的看法。據報導，捷克人往往直言不諱，不會刻意修飾語氣，其本意是坦率或有效率，但在其他文化中可能被解讀為無禮。捷克人很常對嚴肅話題開玩笑，捷式「黑色幽默」常有諷刺、反諷的意味，但非母語人士往往難以捕捉這些語境。

此外，歷史經驗也是因素之一。布拉格晨報報導，捷克歷經多次政治動盪、外國統治與政權更迭，在二次世界大戰被納粹政權占領，戰後又受蘇聯共產的影響。這些經歷使捷克人對陌生人持謹慎態度，以及抱持一定程度的不信任。相對於歷史較穩定的國家，捷克對外來者的開放程度發展較慢。

捷克精神科醫師內斯波爾（Karel Nešpor）接受布拉格晨報訪問指出，生活壓力也是原因之一，因捷克長期以來酒精消耗量高，許多人工作時間長，疲勞會影響溝通方式，因疲倦的人更容易退縮、話變少，在日常互動中也較缺乏耐心。

據報導，語言障礙進一步加深隔閡。由於部分捷克人對外語缺乏自信，因此與非捷克語使用者交談時感到不自在，乾脆避免對話。這種退避很容易被誤解為冷漠或不喜歡外國人。

儘管排名不佳，專家仍提醒不應簡單將捷克標籤為「不友善」。許多捷克人強調，一旦建立信任，關係往往忠誠且長久。最初的距離感僅僅是「界線」，而非「拒絕」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

