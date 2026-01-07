北海2025年水溫創新高 波羅的海也接近紀錄高溫
德國聯邦海事暨水文局（BSH）今天表示，北海在2025年經歷BSH有紀錄以來最溫暖的一年，波羅的海也「接近創紀錄」高溫，僅次於2020年。
法新社報導，BSH氣候團隊負責人克魯施克（TimKruschke）在聲明中指出：「2025年，北海的平均溫度達到攝氏11.6度，這是BSH自1969年以來數據系列的最高值。」
BSH指出，2025年波羅的海年度平均表面溫度為攝氏9.7度，較1997年至2021年的長期平均值高出1.1度。
該機構補充說：「因此，2025年成為BSH自1990年波羅的海數據系列開始以來第二暖的一年，僅次於2020年。」
由於氣候變遷，全球海洋溫度持續上升。
根據聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）的說法，海洋暖化速度自1993年以來已經加速超過一倍。
