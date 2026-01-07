快訊

警專第一名畢業…女警恐嚇開槍盧秀燕 改口稱「亂講話」法院繼續羈押

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

為追星放生家庭！人妻砸百萬應援 遭究責反嗆夫：偶像排名掉了誰負責？

聯合新聞網／ 綜合報導
南韓一名妻子為了追星疏忽家庭關係，讓丈夫徹底心死、訴求離婚。示意圖，非新聞當事照。圖／AI生成
南韓一名妻子為了追星疏忽家庭關係，讓丈夫徹底心死、訴求離婚。示意圖，非新聞當事照。圖／AI生成

花錢追星還需量力而為，南韓一名丈夫透露，身為全職主婦的妻子自從粉上選秀偶像後一步步走火入魔，不僅疏忽照顧女兒，還為了幫男星做生日應援、抽中簽名會，而私自拿他的印鑑去貸款，丈夫也為此背上高達8000萬韓元（約台幣173.9萬元）的金錢債。豈料，妻子被究責後竟反問，「錢再賺就有了，偶像排名掉了誰負責？」，讓他徹底心死。

根據韓媒NEWS1亞洲經濟報導引述YTN廣播節目《趙仁燮律師的諮詢室》的內容報導，南韓一名40多歲的A男與妻子育有一位10歲女兒，但近年來家庭關係卻逐步崩壞。A男表示，2年前妻子入坑某選秀節目的男性偶像，就此開始了追星之路，他本認為這是妻子紓解育兒、日常壓力的管道，不料妻子的行為卻漸漸失控。

A男指出，身為全職主婦的妻子為了跟偶像的行程放生女兒，不僅不為孩子準備飯菜，也不接送上下學，好幾次女兒搭補習班的接送車回來卻沒人接，只能待在附近的超商等A男來接。A男表示，家中現在堆滿了外送的垃圾及偶像周邊，幾乎沒有落腳的地方，他也多次勸說、安撫妻子，但卻未見情況好轉。

而讓他不願再維繫這段婚姻的原因，是某日A男發現，妻子偷拿他的印鑑去辦理貸款，將這筆錢全數砸下去追星、做應援，除了在地鐵站為偶像設置生日廣告外，還為了增加簽名會的中簽率，一口氣買了500張同款專輯，光是貸款與卡債金額就高達8000萬韓元（約台幣173.9萬元），讓A男超級抓狂。

A男為此跟妻子大吵，不料妻子卻理直氣壯地回應，多虧追星才讓她走出憂鬱症、找回活下去的動力，「錢再賺就有了，但我們歐巴的排名要是掉了，你要負責嗎？」，且堅決離婚。A男徹底心死，不知下一步該怎麼走下去的他問道，「我想結束這段婚姻並爭取孩子的監護權，有可能嗎？」

對此，南韓律師申珍熙（音譯）指出，妻子疏於照顧小孩、破壞家庭經濟基礎，已構成「難以繼續婚姻的重大事由」，且若債務與夫妻共同生活無關，很可能被判定為個人債務，進而從財產分配中剔除。而針對妻子擅自使用丈夫印鑑、產生債務的部分，律師建議該丈夫可再對此請求精神賠償，而在刑事方面，也能以偽造文書等罪嫌提告。

南韓 婚姻 妻子 丈夫 偽造文書

延伸閱讀

按讚就做仰臥起坐！日偶像見「讚數狂飆」嚇到發抖 兌現承諾吐槽：也太硬了

女神崩壞？明日花綺羅「缺牙拜年」嚇壞粉絲 達人揭真相：應該不是AI

外國人菜單貴8成！大阪拉麵店與陸客爆衝突 專家籲1方式能雙贏

一句「想見你」突破防衛線！日男網戀痛失百萬 警揭細膩3手法

相關新聞

為追星放生家庭！人妻砸百萬應援 遭究責反嗆夫：偶像排名掉了誰負責？

花錢追星還需量力而為，南韓一名丈夫透露，身為全職主婦的妻子自從粉上選秀偶像後一步步走火入魔，不僅疏忽照顧女兒，還為了幫男星做生日應援、抽中簽名會，而私自拿他的印鑑去貸款，丈夫也為此背上高達8000萬韓元（約台幣173.9萬元）的金錢債。豈料，妻子被究責後竟反問，「錢再賺就有了，偶像排名掉了誰負責...

典型受害者並不存在？揭開「東南亞詐騙園區內幕」

失業造成的經濟窘境，使得有些人被迫冒著難以想像的風險，想辦法跨越邊境，到從沒想過會去求職的國家謀生。

外國人菜單貴8成！大阪拉麵店與陸客爆衝突 專家籲1方式能雙贏

對數量大增的外國遊客產生的「觀光公害」（Overtourism）問題，「雙重價格制」再度成為日本熱議焦點。據Yahoo Japan相關國際政策專家木曾崇專欄指出，近日大阪一家知名拉麵店因設定價差頗大的「雙重價格」爆發衝突，該店僅在英語點餐介面上顯示大幅調漲的價格，卻被看得懂漢字的中國遊客識破與日文菜單的價差，雙方爆發口角甚至揚言禁止中國人入店。木曾崇警告，禁止特定國籍者進入，並非問題的本質。

一句「想見你」突破防衛線！日男網戀痛失百萬 警揭細膩3手法

網路交友陷阱多，甜言蜜語背後恐是傾家蕩產的深淵。根據日媒テレビユー山形報導，山形縣縣內近日接連發生兩起「網戀詐騙」，受害者分別為60多歲與40多歲男性，兩人因誤信網路的戀人，總計遭詐騙約1,053萬日圓（約台幣212萬元）。

雙薪、高學歷導師型父母陪伴 日本Z世代幸福感飆升

在所謂「失落的30年」中成長、未體驗過經濟成長的日本年輕人，是否過得不幸福？實際結果與長輩世代的悲觀印象完全相反。Z世代日本人幸福感爆棚，生活滿意度上升。研發還發現，幸福感的影響力就掌握在雙薪、高學歷的導師型父母手中。

嚴寒天候席捲歐洲各地 荷蘭交通癱瘓、法國5人喪命

歐洲多地今天遭嚴寒天氣侵襲，降雪與結冰狀況迫使荷蘭取消數以百計航班，法國則有5人因道路交通事故喪生

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。