為追星放生家庭！人妻砸百萬應援 遭究責反嗆夫：偶像排名掉了誰負責？

花錢追星還需量力而為，南韓一名丈夫透露，身為全職主婦的妻子自從粉上選秀偶像後一步步走火入魔，不僅疏忽照顧女兒，還為了幫男星做生日應援、抽中簽名會，而私自拿他的印鑑去貸款，丈夫也為此背上高達8000萬韓元（約台幣173.9萬元）的金錢債。豈料，妻子被究責後竟反問，「錢再賺就有了，偶像排名掉了誰負責？」，讓他徹底心死。

根據韓媒NEWS1、亞洲經濟報導引述YTN廣播節目《趙仁燮律師的諮詢室》的內容報導，南韓一名40多歲的A男與妻子育有一位10歲女兒，但近年來家庭關係卻逐步崩壞。A男表示，2年前妻子入坑某選秀節目的男性偶像，就此開始了追星之路，他本認為這是妻子紓解育兒、日常壓力的管道，不料妻子的行為卻漸漸失控。

A男指出，身為全職主婦的妻子為了跟偶像的行程放生女兒，不僅不為孩子準備飯菜，也不接送上下學，好幾次女兒搭補習班的接送車回來卻沒人接，只能待在附近的超商等A男來接。A男表示，家中現在堆滿了外送的垃圾及偶像周邊，幾乎沒有落腳的地方，他也多次勸說、安撫妻子，但卻未見情況好轉。

而讓他不願再維繫這段婚姻的原因，是某日A男發現，妻子偷拿他的印鑑去辦理貸款，將這筆錢全數砸下去追星、做應援，除了在地鐵站為偶像設置生日廣告外，還為了增加簽名會的中簽率，一口氣買了500張同款專輯，光是貸款與卡債金額就高達8000萬韓元（約台幣173.9萬元），讓A男超級抓狂。

A男為此跟妻子大吵，不料妻子卻理直氣壯地回應，多虧追星才讓她走出憂鬱症、找回活下去的動力，「錢再賺就有了，但我們歐巴的排名要是掉了，你要負責嗎？」，且堅決離婚。A男徹底心死，不知下一步該怎麼走下去的他問道，「我想結束這段婚姻並爭取孩子的監護權，有可能嗎？」

對此，南韓律師申珍熙（音譯）指出，妻子疏於照顧小孩、破壞家庭經濟基礎，已構成「難以繼續婚姻的重大事由」，且若債務與夫妻共同生活無關，很可能被判定為個人債務，進而從財產分配中剔除。而針對妻子擅自使用丈夫印鑑、產生債務的部分，律師建議該丈夫可再對此請求精神賠償，而在刑事方面，也能以偽造文書等罪嫌提告。