外國人菜單貴8成！大阪拉麵店與陸客爆衝突 專家籲1方式能雙贏

因外國遊客數量大增而產生的「觀光公害」（Overtourism）問題，讓「雙重價格制」再度成為日本熱議焦點。據Yahoo Japan相關國際政策專家木曾崇的專欄指出，近日大阪一家知名拉麵店因設定價差頗大的「雙重價格」爆發衝突，該店僅在英語點餐介面上顯示大漲約8成的價格，被看得懂漢字的中國大陸遊客識破與日文菜單的價差，雙方為此爆發口角，店家甚至揚言禁止中國人入店。木曾崇警告，禁止特定國籍者進入，並非問題的本質。

木曾崇指出，該店預設「不看日文點餐介面者就是外國人」的邏輯極為脆弱，面對懂漢字的亞洲遊客便瞬間瓦解。實際上，店家根本無法僅憑外表或語言精準分出「觀光客」或「在日外國居民」。若在繁忙時逐一詢問國籍，更易引發歧視爭議。事實上，姬路城與大阪城之前欲推行「外國人票價為原價四倍」的方案，最後皆因執行困難而轉向「全面漲價、市民凍漲」的折衷方案。

木曾崇雖然反對粗糙的「外國人加價」，仍支持雙重價格作為調節供需的方式。他主張日本應效法夏威夷行之有年的「當地居民折扣」。將定價全面拉高至觀光客水準，但只要出示在地身分證件（如駕照、在留卡），即可享有「居民折扣」。此模式的優點在於將拿出證明的責任轉回給消費者，店家只需問「有無證件」即可，無需承擔辨識國籍的風險。且因居住在日本的外國人同樣享有折扣，這便屬於合理的「居住地優惠」而非「國籍歧視」。

引發爭議的拉麵店經營者透過YT官方頻道說明，目前並未禁止中國籍客人消費，該店的點餐介面是以語言區分，並未針對國籍。但最後也表示並不會更改目前的定價方式，以維護店內秩序和用餐環境。

日本網友普遍認同公立機構應優先引進此措施。有網友指出：「在餐廳吃飯很難確認誰是外國人？通常都是由會說當地語言的人點餐。但在需購票入場的國立公園或博物館，檢查證件給予縣民優惠，這很常見。」這顯示相較於容易引發糾紛的民間餐飲業，由稅金維護的公共設施推行「居民折扣」，顯然有更多的共識。