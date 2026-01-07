一句「想見你」突破防衛線！日男網戀痛失百萬 警揭細膩3手法

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
山形縣2名日男身陷網戀，遭詐約台幣200多萬元。 圖／AI生成
網路交友陷阱多，甜言蜜語背後恐是傾家蕩產的深淵。根據日媒テレビユー山形報導，山形縣縣內近日接連發生兩起「網戀詐騙」，受害者分別為60多歲與40多歲男性，兩人因誤信網路的戀人，總計遭詐騙約1,053萬日圓（約台幣212萬元）。

據警方調查，山形市一名60多歲男性於去年7月透過重機社群「Motocle」結識自稱「直美」的女性。兩人在LINE相談甚歡，對方聲稱「親戚的數據團隊有精準的投資資訊」，說服男性投資加密貨幣。該男前後8次匯出總值約741萬日圓（約台幣149萬元）的加密貨幣。

另一起案件發生在米澤市，一名40多歲男性在FB結識女網友。對方最初以「彩券必中」話題搭訕遭忽視，改採柔情攻勢，頻繁傳送「我喜歡你」、「好想跟你約會」等訊息。男子最終誤信對方話術，以保證金與手續費名義，分11次匯出約312萬日圓（約台幣63萬元）。

警方分析，這類詐騙的手法極為細膩，主要分為建立信任與依賴、數據與情感雙重誘騙和視覺化獲利假象三部分。先培養感情降低戒心、提供準確性達90%的資料和軟性攻勢，再製作假的App或網站，顯示受害者帳戶「確實獲利」或「已中獎」。被害人便會深信不疑，直到想提領現金時被要求支付更多保證金，才驚覺受騙。

警方強烈呼籲，無論網路上聊得多投機，只要是「沒見過面的人」要求匯款，絕對就是詐騙，不可不慎。

