打擊兒童肥胖！英國新規上路 垃圾食品廣告祭禁令

中央社／ 倫敦5日綜合外電報導
英國今天起實施新規，禁止白天在電視播放所謂「垃圾食品」廣告，線上平台則全面禁播。示意圖／AI生成
英國今天起實施新規，禁止白天在電視播放所謂「垃圾食品」廣告，線上平台則全面禁播。示意圖／AI生成

英國今天起實施新規，禁止白天在電視播放所謂「垃圾食品」廣告，線上平台則全面禁播。政府稱此舉是「領先全球的行動」，以應對兒童肥胖問題。

法新社報導，衛生當局表示，這項針對高脂肪、高鹽或高糖產品廣告的禁令，每年預計可幫助孩童減少攝取高達72億卡路里。

這項新規禁止垃圾食品廣告在晚間9時前於電視播放，線上平台則面臨24小時全天候禁令，預計可使兒童肥胖人數減少約2萬人，並帶來約20億英鎊（約新台幣854億元）的健康效益。

英國2024年12月首次公布這項措施，在這項禁令實施前，其他相關政策已先行上路，包括擴大對奶昔、即飲咖啡及加糖優格飲品等預先包裝食品課徵糖稅。

地方政府亦獲授權，可禁止速食店在學校周邊營業。

當局指出，研究顯示，廣告會影響兒童的飲食習慣與時間，從而塑造飲食偏好，增加肥胖及相關疾病風險。

根據報告，英格蘭平均5歲入學的兒童中，有22%體重過重或肥胖，至11歲進入中學時，肥胖比例已升至超過1/3。

英國糖尿病協會（Diabetes UK）樂見這項禁令上路，執行長馬歇爾（Colette Marshall）指出，青少年第二型糖尿病比例正逐漸上升。

她補充說：「肥胖是第二型糖尿病的重要風險因子，且該疾病在年輕人中可能造成更嚴重後果，包括增加腎衰竭及心臟病等嚴重併發症風險。」

