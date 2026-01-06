調查：年輕人對信仰更感激、敬畏與嘆服

年輕人會更加感謝上帝嗎？倫敦國王學院調查發現，18至34歲的年輕族群對上帝的感激以及產生敬畏與驚嘆的可能性，約為55歲以上年長族群的兩倍，而年輕人參與教會的比例正逐漸上升。對此，數據成長反映了年輕世代對生命意義的追求，展現出更深刻的靈性連結。

年輕族群更感恩

《教會時報》報導，倫敦國王學院政策研究所調查指出，18至34歲的年輕族群對神的信仰程度和靈性體驗都相對較高，而相較於年長族群的信仰體驗，年輕族群在感恩、敬畏和驚嘆等感受程度更傾向於肯定的回覆。

數據顯示，當被問到「你最感激誰或什麼？」時，最常見的答案是「大自然」(34%)，其次是「他人」和「我的內心」(31%)，以及「神」(28%)。在18至34歲的受訪者中，表示感謝神的比例約為其他年齡層的兩倍 (42%)。

另外，27%的人表示至少每週都會對宇宙或自然界感到深深的敬畏或驚嘆，而自稱有宗教信仰的人該比例則上升至38%，其中年輕族群的比例為36%。然而，仍有12%的人表示他們從未有過這種感受。

年輕人參與教會

《首席基督報》報導，年輕族群的靈性增長和宗教好奇心正在興起，許多人都在尋求生命的意義和目標，並更有可能對信仰心存感激，甚至體驗到敬畏和驚奇之感。英國國教願景與策略負責人克林頓表示，許多年輕人開始參與教會活動，並正在脫離「靈性疏離」的信仰標籤。

伯明翰主教沃蘭德在回應這份報告時指出，這項調查表明人們對信仰的態度正變得更加開放，教會可以透過持續創造與永生神相遇的空間，以培養年輕人的屬靈追求，除了學習聖經智慧的道理，更是反思人生中的重大問題。

