「住家後方的山坡崩塌」 日本島根接連地震傳災情傷勢不明 核電廠現況曝

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本島根縣今天上午接連發生觀測到震度5強不等的地震，造成多地交通停擺或延遲。 美聯社
日本島根縣今天上午接連發生觀測到震度5強不等的地震，造成多地交通停擺或延遲。 美聯社

日本島根縣今天上午接連發生觀測到震度5強不等的地震，多地已傳出災情與人員受傷。正在運轉的島根核能發電廠2號機，截至今天上午10時30時未出現異常。

今天上午10時18分左右（台北時間9時18分）的地震，震央位在島根縣東部，氣象廳已更新地震規模為6.4，深度從10公里上修到11公里，最大震度出現在島根縣東部與鳥取縣西部。在這之後，島根縣東部又接連發生地震，大範圍區域均觀測到有感地震。

綜合「讀賣新聞」與日本放送協會（NHK）等日媒報導，島根縣東部松江市境內的島根核電廠，其營運商中國電力公司表示，這座核電廠周邊的放射線量數值也未出現變化。

山陽新幹線部分區間上午曾因為地震而停駛，今天下午已經全線重啟，不過仍出現列車誤點的情形。

根據NHK統整的各地災情，島根縣部分，松江市消防本部指出，截至今天中午有4人因地震而跌倒受傷，已被送醫治療，目前傷勢不明；松江市政府表示，已獲報有民眾屋頂受損。

島根縣安來市消防本部表示，轄區內在地震後接獲廣瀨町布部地區民眾通報稱，「住家後方的山坡崩塌」。警消表示，山體部分崩塌，目前尚未傳出有人因此受傷或建物受損的災情。

另外，鳥取縣部分，鳥取縣政府已經成立災害對策本部，持續確認災情。中午時分，已經接獲米子市有公園發生液化；鳥取縣西部伯耆町的上細見地區，則出現石牆崩塌與墓碑倒落的情形。

鳥取縣米子市公所在地震後，部分天花板掉落，所幸無人受傷。

而廣島縣部分，福山市消防單位已經接獲2件有人因地震受傷的通報。

日本首相高市早苗上午11時過後在首相官邸告訴媒體，「已經在地震後立刻成立總理大臣官邸的危機管理中心『官邸聯絡室』，正在掌握相關災情。目前已接獲有人員受傷與物損的消息，接下來將持續全力因應」。

