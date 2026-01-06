日本島根規模6.4地震 鳥取觀測最大等級長週期搖晃
日本島根縣上午發生推估規模6.4地震，使鳥取縣觀測到持續時間長、搖晃緩慢且等級最高的「長週期地震動」。氣象廳呼籲接下來約一週仍要留意可能發生最大震度約5強的地震。
日本放送協會（NHK）報導，島根縣東部今天上午10時18分左右（台北時間9時18分），發生規模推估6.4的地震。氣象廳起初推估地震規模為6.2，後來上修為6.4。
島根縣東部與鳥取縣西部測得最大震度5強。
氣象廳觀測到這起地震後，到正午前，至少測得10次有感地震，其中上午10時28分左右，島根縣安來市測得最大震度5弱。
其他零星地震包含10時24分左右，鳥取縣測得震度3；10時37分左右，鳥取縣與島根縣測得震度4；上午11時左右，島根縣觀測到震度3。
關於上午10時18分左右，推估規模6.4的地震，鳥取縣西部觀測到最高等級4級的「長週期地震動」；島根縣東部與大阪府北部、德島縣北部、高知縣東部、福岡縣筑後地區也觀測到等級2或1的「長週期地震動」。
根據氣象廳定義，「長週期地震動是指在規模較大的地震時出現、週期超過2秒、幅度大且緩慢的搖晃，特別容易影響高樓建築。在等級4的搖晃下，高樓等建築物內的人難以站立，未固定的家具會大幅移動或傾倒，牆壁更容易出現裂縫或龜裂」。
由於高樓建築因「長週期地震動」所造成的搖晃程度，無法以震度充分呈現，因此日本氣象廳另外分成4個等級的「長週期地震動等級」作為指標來表示，數字愈大代表程度愈劇烈。
氣象廳今天上午11時25分召開記者會，說明地震活動與接下來的留意事項。
氣象廳地震海嘯監視課課長海老田綾貴在記者會表示，「從地震發生後約一週內，需留意可能出現最大震度5強左右的地震，同時也不排除發生帶來更強烈搖晃的地震；特別是地震發生後約2至3天內，仍可能出現強烈搖晃的地震。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言