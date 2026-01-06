快訊

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

高市早苗率內閣新年參拜 小野田紀美男裝帥翻全網：連神明都想看

聯合新聞網／ 綜合報導
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。 歐新社
日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美。 歐新社

日本首相高市早苗日前率領內閣前往三重縣伊勢神宮進行例行的新年參拜。但在一片嚴肅的黑色禮服隊伍中，最吸睛的並非首相本人，而是身兼「動漫宅」和「腐女」形象的經濟安全保障大臣小野田紀美。她打破女性閣員穿著裙裝禮服的傳統，換上與男性大臣同款的全套「晨禮服」（Morning Dress），帥氣逼人的造型瞬間引爆社群話題。

依照日本政壇慣例，男性閣員在正式祭典中需穿著灰色西裝褲搭配黑色長尾外套的「晨禮服」，女性則多以長裙套裝出席。擁有日美混血血統、身高170公分的小野田紀美，去年10月就職時，仍穿著傳統女性套裝，但此次參拜，她卻打破框架、出人意料地盤起頭髮，穿上全套男士晨禮服，英挺程度完全把身旁的男性大臣比下去。

小野田紀美（左三）的「晨禮服」裝扮引發關注。 圖擷自Niconico News
小野田紀美（左三）的「晨禮服」裝扮引發關注。 圖擷自Niconico News

這一幕播出後，社群平台X上立刻引起騷動。網友@sxzBST大讚她是寶塚級的「男裝麗人」，驚呼：「小野田大臣這樣穿簡直是『全新的最佳解法』，完全不用擔心穿裙子被品頭論足，170公分的身高撐起燕尾服更是帥氣逼人！」此留言釣出熟悉服裝禮儀的網友指正，說明這並非晚宴用的燕尾服，而是日間最高等級的正式服裝「晨禮服」，大讚她穿出了莊重感。

此外，當天參拜還發生一段小插曲。當高市內閣參拜時，神宮正殿的白布簾被風高高吹起。在日本民俗說法中，這象徵著神明對參拜者的歡迎。網友對此興奮表示：「連神明都掀開簾子想看一眼這位男裝麗人吧！」小野田紀美這身打破性別框架的裝扮，意外成為高市內閣新年的最大亮點。

日本首相高市早苗5日率領內閣前往伊勢神宮新年參拜。 美聯社
日本首相高市早苗5日率領內閣前往伊勢神宮新年參拜。 美聯社

小野田紀美 日本

延伸閱讀

一年囤25公斤寶可夢卡！堆出4.9公尺高 YouTuber曝回收價：超出預期

日本野生熊隻「5年翻倍」！專家指政府嚴重低估：須盡快實施低密度管理

若明天東京強震恐1.8萬人罹難！日政府估840萬人困街頭 籲逃生別開車

「日本食材像海洋垃圾」法國人嘗鮮衝擊味蕾 1年後才體會美味

相關新聞

高市早苗率內閣新年參拜 小野田紀美男裝帥翻全網：連神明都想看

日本首相高市早苗日前率領內閣前往三重縣伊勢神宮進行例行的新年參拜。但在一片嚴肅的黑色禮服隊伍中，最吸睛的並非首相本人，而是身兼「動漫宅」和「腐女」角色的經濟安全保障大臣小野田紀美。她打破女性閣員穿著裙裝禮服的傳統，換上與男性大臣同款的全套「晨禮服」（Morning Dress），帥氣逼人的造型瞬間引爆社群話題。

調查：年輕人對信仰更感激、敬畏與嘆服

年輕人會更加感謝上帝嗎？倫敦國王學院調查發現，18至34歲的年輕族群對上帝的感激以及產生敬畏與驚嘆的可能性…

「住家後方的山坡崩塌」 日本島根接連地震傳災情傷勢不明 核電廠現況曝

日本島根縣今天上午接連發生觀測到震度5強不等的地震…

日本島根規模6.4地震 鳥取觀測最大等級長週期搖晃

日本島根縣上午發生推估規模6.4地震，使鳥取縣觀測到持續時間長、搖晃緩慢且等級最高的「長週期地震動」。氣象廳呼籲接下來約...

日本鳥取與島根地震 新大阪與博多之間新幹線停駛

日本鳥取縣與島根縣今天上午10時18分左右（台北時間9時18分）觀測到最大震度5強地震後，相繼發生有感地震。受到地震影響...

日本島根17分鐘連6震、福岡大阪也有感 日氣象廳急開記者會

日本放送協會（NHK）報導，日本山陰地區6日上午接連發生多起地震，以當地時間上午10時18分左右一震最強，地震規模6.2...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。